Novak Djokovic ’arrasa’ en la primera ronda de los Juegos Olímpicos 2024 y espera a Rafael Nadal

El serbio Novak Djokovic no regateó esfuerzo alguno en su puesta de largo en París 2024 y arrolló al australiano Matthew Ebden con un triunfo por 6-0 y 6-1 que le llevó a la segunda ronda del torneo olímpico, en la que espera a Rafael Nadal si el español opta finalmente por participar en la competición individual y supera al húngaro Marton Fucsovics.

La declaración de intenciones del balcánico no tuvo matices. Plasmó la enorme distancia con un rival que ni siquiera tiene un ránking considerado en la ATP, fuera habitualmente de los torneos del circuito.

Está ante su última oportunidad Djokovic de lograr el único gran éxito que le falta en su historial. Siempre se le ha resistido el oro al jugador de Belgrado, de 37 años, que en París disfruta de su quinta experiencia olímpica. Cuenta con solo un bronce, en Pekín 2008. En el resto de participaciones en Juegos apenas pudo aproximarse al éxito.

El Golden Slam es una meta para el serbio, que asume la recta final de su carrera y que transita por 2024 sin éxito alguno en los grandes torneos. Semanas atrás, fue superado en Wimbledon por Carlos Alcaraz, uno de los jóvenes que pretenden derribar definitivamente el ‘big three’, de asaltar su trono.

Jugó sin contemplaciones Djokovic, que tardó 54 minutos en cerrar el duelo y que tampoco necesitó sacar lo mejor de su tenis para dejar en evidencia a un rival que no había jugado un solo partido individual en dos años.

Así, el oceánico, resignado a su suerte, se tomó la situación con humor y en un momento del partido, cuando llevaba un 0-8 de global, se dirigió a la grada y ofreció a cualquier seguidor ocupar su lugar en la cancha.

When you get bageled by Novak Djokovic… 🥯

Matt Ebden offered his racquet to the crowd after a rough first set against the Serbian. 😅#Paris2024 pic.twitter.com/tsF7Xm9p0I

— Eurosport (@eurosport) July 27, 2024