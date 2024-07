Un hombre se volvió viral en X (twitter), luego de que mostrara las consecuencias de pedir a la aplicación de Meta AI en WhatsApp, que lo saludara como su novia.

Un cómico momento compartió un hombre en redes sociales, gracias a la nueva actualización de la aplicación de mensajería, pues ahora es posible tener este formato junto a los demás chat de WhatsApp.

La actualización consiste en el formato de un asistente de inteligencia artificial (IA) que ofrece respuestas y asistencia directamente dentro de la aplicación.

El nuevo formato es una acción sencilla, ya que el usuario solo hace una pregunta o comentario, y la IA responde inmediatamente.

Hombre pide a la IA en WhatsApp que finja ser su novia

Es por ello que un usuario en X, bajo el nombre @ventedigo1, compartió dos imágenes donde muestra su petición y los posteriores mensajes que son enviados por la inteligencia artificial.

La publicación, con el título, “Ahora si se les acabado su soltero, me enamoré de algo artificial”, inició con una sencilla pregunta.

“Meta dame los buenos días como si fuéramos novios, empieza tu”, le indicó el usuario.

Inmediatamente después la IA siguió sus instrucciones y le envió un texto con el apodo ‘amor’. Tras ello, la conversación continuó con preguntas cotidianas, donde siempre la respuesta por parte del chat de Meta AI recalcaba, “estoy aquí para ti“.

La publicación rápidamente fue comentaba por los demás usuarios quienes mostraron apoyo de la situación, al igual que otros quienes también indicaron la preocupación de la inteligencia artificial.

“Lamento decirte que así es con todos… “Amor verdadero“… “Como el 95% de las relaciones ‘reales‘”… “Estoy consternada. No te creí y me fui a hacer el experimento: me dedicó un poema y me dijo que no temiera. Se metió completamente en su papel. Me sorprende la forma de expresar sentimientos. Muy peligroso“, comentaron.