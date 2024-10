Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Esta mañana comenzó la audiencia de los cinco ex carabineros dados de baja por la policía uniformada, vinculados al millonario robo de la empresa Brinks en Rancagua. Uno de los imputados está relacionado con el frustrado robo a Prosegur, donde se pretendía sustraer cerca de 24 mil millones de pesos. Este ex carabinero reclutó a otros policías para obtener información crucial sobre la seguridad de la empresa. En ambos casos, el ex funcionario recibió pagos por colaborar en los planes delictivos. En el caso de Brinks, el modus operandi se repitió con la complicidad de los carabineros, quienes recibieron pagos para retrasar la intervención policial y facilitar la huida de los delincuentes. Además, se reveló que uno de los carabineros pinchó los neumáticos del jefe de cuadrante para evitar su intervención. Se espera conocer las medidas cautelares y la postura de la defensa en esta formalización de cargos.