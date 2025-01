Una mujer denunció haber sido víctima de un robo con violencia en su propia vivienda, lo que es conocido como “turbazo”, en el sector Colonia Bernardo O’Higgins de la comuna de Chillán, región del Ñuble.

El hecho ocurrió el pasado lunes, a las 5 de la madrugada, donde la denunciante indicó que los sujetos ingresaron armados a su hogar para robar distintas especies.

La mujer, quien pidió distorsionar su voz para resguardar su identidad por miedo a represalias, comentó que -junto a su familia- fueron despertados violentamente con arma en mano.

Celulares, computadores, joyas, entre otros artículos, fue lo que se llevaron los desconocidos. Además, entre amenazas de muerte, también hirieron con un cuchillo por accidente a la hija de la denunciante.

La mujer indicó que ya realizó la denuncia a la PDI, pero sostiene que se encuentra aterrada frente a la posibilidad de que los sujetos vuelvan a su hogar, por lo que ha tomado nuevas medidas.

“Tuve que poner un cuchillo debajo de mi cama porque tengo miedo que me vuelvan a amenazar. Me encierro con llave porque no quiero vivir lo mismo”, fue parte de lo que dijo.

La víctima espera que se encuentre a los sujetos y se haga justicia. Esto, comentó, no solo por sus pertenencias, sino por la inseguridad que -acusó- se vive en la comuna.