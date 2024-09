El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, emitió una declaración pública tras ser notificado sobre la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en la zona.

Recordemos que la solicitud se enmarca en una causa que se remonta a mayo de 2021, durante la campaña electoral en la que Crisóstomo competía por el cargo que actualmente ocupa.

En su declaración, la autoridad explicó que la causa en cuestión se refiere a acciones realizadas en el ejercicio libre de su profesión, mucho antes de asumir como Gobernador Regional de Ñuble.

Gobernador del Ñuble denuncia estrategia electoral tras solicitud de desafuero

“Una solicitud de desafuero es un requisito formal necesario para continuar con la investigación cuando las personas tienen ciertos cargos públicos relevantes. En ningún caso implica que deba dejar mi cargo”, comenzó diciendo el gobernador.

Crisóstomo también aseguró que responderá al informe solicitado por la Corte de Apelaciones en los plazos establecidos, presentando todos los antecedentes necesarios para sustentar su posición.

Además, expresó su sorpresa por el momento en que se está realizando esta diligencia judicial, a menos de dos meses de un proceso electoral.

“La historia se repite y me parece, al menos, particular que a menos de dos meses de un proceso electoral existan diligencias en una causa que solo tuvo movimiento cuando me presenté por primera vez al cargo de Gobernador, y que curiosamente hoy se repiten”, señaló.

A la vez, la autoridad del Ñuble fue enfático al afirmar su inocencia: “Categóricamente, niego total y absolutamente los hechos que se investigan”, señaló.

Además, reveló que, en todo este tiempo, nunca ha sido citado a declarar ni se le ha solicitado aportar antecedentes para aclarar los hechos que están bajo investigación.

La declaración de Crisóstomo se produce en medio de un clima político tenso, con acusaciones y contrademandas en un contexto de campaña electoral.