Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán – región del Ñuble -, detuvo a un sujeto por el delito de receptación, quien mantenía en su poder a una perrita robada desde un domicilio de la población Santa Elvira.

La mascota, llamada “Greta”, fue recuperada este domingo tras la denuncia presentada por su dueña.

En conversación con BioBioChile, la mujer comentó que el hecho ocurrió “de viernes a sábado”. Fue en ese momento cuando “entraron a nuestra casa y se robaron nuestras dos perritas, ‘Dominga’ y ‘Greta"”.

Por esto, ella difundió ampliamente en redes sociales la sustracción y búsqueda de las mascotas.

Allí explicaba que sus perritas de raza Bull Dog Francés fueron sustraídas desde su domicilio, hecho que mantiene con angustia y tristeza a la familia.

De esta manera, tras la denuncia efectuada, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) logró identificar el paradero de una de las mascotas en un domicilio del sector oriente de Chillán.

“Con la orden judicial correspondiente, el personal policial ingresó a la vivienda, donde recuperó al can y detuvo a un sujeto por el delito de receptación”, detalló el comisario de la ciudad, mayor Julio Beltrán.

Tras el procedimiento, Carabineros se contactó con la dueña de las mascotas, para entregarle a la perrita recuperada.

Continúa la búsqueda de “Dominga” en Chillán

Sin embargo, el paradero de “Dominga” aún es desconocido, por lo que la mujer hizo un llamado a entregar cualquier información al respecto.

“Ambas tienen 1 año 3 meses y tienen su chip, por lo que esperamos que si llega a alguna veterinaria nos avisen”, explicó.

En cuanto al posible escenario en el que se pueda encontrar “Dominga”, ella aseguró que “estos tipos que las robaron las vendieron por separado”.

Por ello, hizo énfasis en que no se cierran a la posibilidad de dar una recompensa a cambio de que les devuelvan a su perrita.

En ese contexto, lamentó que, a pesar de ser encontrada “Greta”, se encuentra decaída ante la ausencia de su hermana.

“Ellas jamás han estado separadas y la ‘Greta’ está súper decaída, no quiere comer, no quiere agua, la vino a ver su veterinaria y asumimos que es por la separación de su hermana, ya que físicamente no tiene ningún daño”, sostuvo.