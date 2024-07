Para ayer a las 12:30 horas estaba pactada la realización de la audiencia de juicio simplificado en contra de la consejera regional de Magallanes, Ximena Montaña Velásquez, acusada por injurias, luego de la querella presentada por su par, el consejero regional Alejandro Riquelme Ducci.

Al inicio de la audiencia, la defensa de la consejera Montaña solicitó la posibilidad al tribunal de reagendar la realización de la audiencia, considerando que dos de los testigos no pudieron ser notificados para su comparecencia, lo que generó un debate entre ambas partes.

En este contexto, el tribunal, al no haber sido notificado, optó por reagendar la audiencia que se desarrolla en contra de la querellada, la cual quedó fijada para el mes de septiembre.

Consejera regional de Magallanes acusada por injurias

Referente a los términos de la querella, se señala que la consejera habría injuriado y, posteriormente, sus declaraciones se habrían difundido ampliamente en los medios de comunicación, por lo que se considera además con publicidad.

En el escrito, se detalla parte de la declaración emitida por la consejera Montaña, donde señala “que desde hace varios meses he sido víctima de un comportamiento inusual en redes sociales por parte del colega Alejandro Riquelme, que ha mencionado reiteradamente en sus cuentas de Instagram y Facebook tanto a mí como a mi madre, en un constante e infructuoso intento de interpelación y desacreditación. Por otro lado, me parece relevante evidenciar otros comportamientos de este consejero, en las comisiones que me toca presidir, donde ha hecho caso omiso a los intentos de llamado al orden y donde ustedes mismos colegas han sido testigos de sus abruptos intentos por apropiarse de la palabra, interrumpiendo a quienes hablan, incumpliendo nuestro reglamento, dificultando el diálogo, expresándose en un tono que considero inadecuado, e incluso golpeando la mesa, evidenciando así comportamientos decimonónicos, y hasta violentos que yo misma creí erradicados de espacios como donde nos estamos desempeñando”, dice parte de lo manifestado en la sesión de abril del año pasado, en contra de Riquelme.

Al término de la audiencia, el consejero Riquelme lamentó que no se haya realizado la audiencia, indicando que “el juicio se suspende por la no comparecencia de los testigos de la defensa, Ximena Montaña. Los testigos de mi parte estaban todos acá, este fue reagendado para el 23 de septiembre. Fueron declaraciones realizadas por la consejera Montaña, el 10 de abril del 2023, cuando efectivamente hubo injurias de parte de ella, en una declaración que hizo en la sesión del Consejo Regional”.

Por su parte, la consejera Montaña indicó que “nos percatamos que había varios que no habían concurrido, incluso no notificados, por ende, quienes me representan solicitaron que esta audiencia se postergue para que se realice un juicio como corresponde. Es una querella que se me presentó, y me declaro completamente inocente de lo que se me acusa, jamás he injuriado a nadie”.