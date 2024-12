El principal objetivo de la nueva directiva del Sindicato Nacional N.º 1 de Trabajadores de la Universidad Austral de Chile es consolidar la estabilidad laboral sin perder beneficios adquiridos. Lo anterior, tras los embates de la crisis administrativa y financiera de la corporación.

En concreto, son 960 las personas que integran dicho sindicato de la UACh, organismo que eligió a su nueva directiva para el período 2024 – 2026.

Su presidente, Ricardo Cutiño, afirmó que por todos es conocido que la casa de estudios pasa por una crisis, que decantó en que 400 trabajadores fueran desvinculados o se acogieron a un despido voluntario. Pero también, dando señales para enfrentar este complejo momento, poniendo un alto al contrato colectivo y con ello suspender el pago del décimo tercer sueldo hasta el 2026.

El dirigente dijo que esta crisis ha sido muy violenta, tanto en lo anímico y social, reconociendo un daño al sector. Por ello, el objetivo es evitar la pérdida de beneficios y velar por la estabilidad laboral.

La primera directora del sindicato, Yasna Grob, afirmó que para salir adelante, debe haber sacrificios de todos los lados y no solo de un sector.

La expresidenta gremial y actual tesorera, Solange Doussoulin, dijo que hicieron lo que más pudieron ante una seguidilla de despidos, que pudieron aplacar en parte y en un periodo muy agotador, creyendo que así como han velado por proteger los derechos de los trabajadores, estos han demostrado mucho más compromiso con la Universidad que muchos académicos.

Para esta nueva directiva del Sindicato de Trabajadores de la UACh, los asociados —según su presidente y ante la crisis económica actual de la corporación— están “pagando platos rotos que no les responde”, cuestionando “por qué tienen que asumir un costo por el cual NO han sido culpables”, rechazando desde ya nuevos despidos en unidades de servicios tradicionales, como de auxiliares de servicio o vigilantes. “Eso no lo vamos a aceptar”, aseguró Cutiño.