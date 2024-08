Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Gobierno guarda silencio sobre cargo vacante en dirección regional del SernamEG Los Ríos tras despido de Isabel Amor. Tras más de tres semanas de la desvinculación de la exdirectora regional, no hay información oficial sobre la continuidad del servicio. Consultas a SernamEG en Los Ríos y a nivel nacional no han sido respondidas, dejando en manos de Paulina Taladriz la dirección subrogante. El hermetismo gubernamental genera incertidumbre sobre el futuro del servicio público, mientras la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, no ha aclarado las razones del despido de Amor, dejando al descubierto la falta de una autoridad titular en un momento crítico para la región.