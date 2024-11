La nueva administración municipal de Puerto Montt presentó una querella por fraude al fisco y malversación de fondos públicos, denunciando un perjuicio patrimonial de más de 8 mil millones de pesos en el DAEM. La acción legal busca solicitar nuevas diligencias y se centra en fondos investigados por Contraloría y Fiscalía, relacionados con la Subvención de Educación Preferencial y el Programa de Integración Escolar. Se cuestiona el uso de millones de pesos que no fueron devueltos ni acreditados, afectando a estudiantes vulnerables. Exjefes del DAEM y exalcalde están en prisión preventiva, y se formalizó a otros cuatro funcionarios. La nueva administración no descarta ampliar la querella.

Una querella por fraude al fisco y malversación de fondos públicos presentó la nueva administración municipal de Puerto Montt —en la región de Los Lagos—, acusando un perjuicio patrimonial de más de 8 mil millones de pesos al interior del DAEM.

En el Juzgado de Garantía de Puerto Montt se presentó la acción legal y está dirigida contra todos los que resulten responsables. Con ello buscan solicitar nuevas diligencias a las ya realizadas por el Ministerio Público.

Se trata de los fondos que fueron indagados por Contraloría y que hoy son materia de investigación por parte de Fiscalía en lo que respecta a la Subvención de Educación Preferencial (SEP) como en los fondos del Programa de Integración Escolar (PIE).

El órgano contralor objetó el uso de 545 millones de pesos provenientes del reintegro de licencias médicas de personal SEP, los que no fueron devueltos al Mineduc. Además, no se acreditaron ni reintegraron más de 3.100 millones de pesos de fondos SEP, y otros $2.500 millones no han sido acreditados ante la Superintendencia de Educación.

En cuanto al PIE, la querella establece que cerca de 2.848 millones de pesos, entre 2018 y 2019, no han sido acreditados.

Recursos se debían destinar a estudiantes vulnerables

El director jurídico de la Municipalidad de Puerto Montt, Osvaldo Emhart, dijo que el perjuicio patrimonial en la casa edilicia es indiscutible y ha afectado a los alumnos más vulnerables y con necesidades educativas especiales.

Debido a esta causa están en prisión preventiva el ex jefe del DAEM de Puerto Montt, Albán Mancilla; y el exalcalde Gervoy Paredes.

En tanto, otros cuatro funcionarios fueron formalizados, de los cuales tres estuvieron en prisión para luego quedar con cautelares menos gravosas.

Desde la nueva administración, liderada por Fernando Binder, no descartan ampliar la querella.