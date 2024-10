Millonarios pagos para campañas políticas con dinero probablemente fraudulento, presuntas contrataciones fraudulentas con fondos de la Subvención de Educación Preferencial (SEP) del DAEM de Puerto Montt y aparentes coimas a concejales en licitaciones de servicios de basura salen a la luz en filtración de audios dentro de la Municipalidad en causa por lavado de activos y fraude al fisco. En los audios, se revela el traslado de $12 millones en efectivo en una farmacia de Santiago con destino a campañas políticas, contrataciones dudosas del grupo infantil "Las Panditas" con fondos de la SEP, y supuestas coimas a concejales por licitaciones. El ex alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, niega las acusaciones y anuncia una querella por la filtración de los audios. Marcelo Utreras, señalado como receptor de los $12 millones, niega haber recibido ese dinero.

Millonarios pagos para campañas políticas, con dinero probablemente fraudulento, y presuntas contrataciones -también fraudulentas- con fondos de la Subvención de Educación Preferencial (SEP) del DAEM de Puerto Montt, son parte de las declaraciones que se filtraron en la causa que se investiga al interior de la Municipalidad.

Se trata de diversos audios que dan cuenta de presuntas declaraciones tomadas por el Fiscal que encabeza la causa por lavado de activos y fraude al fisco, entre otros delitos.

Y tras estos, el ex alcalde Gervoy Paredes, negó las acusaciones y acusó lo que él llamó un “asesinato de imagen”, detallando que están estudiante interponer una querella.

El primero de ellos, se trataría del traslado de $12 millones en mayo de 2019, obtenidos aparentemente de forma fraudulenta en Santiago, en un hotel ubicado en Providencia, los que tenían destino a campañas políticas en la región.

Una bolsa con $12 millones

Según declara uno de los formalizados, hoy con arresto domiciliario total, le habrían entregado en una bolsa de farmacia el dinero en efectivo para que lo traslade sin que lo noten en el aeropuerto.

“Él decía eso: me voy a juntar con un “chanta” -que eran los empresarios- que le pasaba plata. Veo que me está pasando una bolsa y veo, eran $12 millones, pude contarlos. Me dice, “esa plata yo conseguí para las internas”, donde tenía que llevar a su gente”.

A esa declaración, añadió: “en mi desesperación, tuve que entrar al baño del aeropuerto y colocarme esos fajos de billetes, siempre de $20 mil (…) debajo de las plantillas de los zapatos, dentro del boxer. Tuve que ir a dejar esos $12 millones a Marcelo Utreras (actual Director de la Corporación Cultural de Puerto Montt)”.

“Las Panditas”

El segundo audio da cuenta de contrataciones fraudulentas de servicios de entretención, de parte de un reconocido grupo de show infantil puertomontino, “Las Panditas” con fondos de la Subvención de Educación Preferencial (SEP), el que tiene por fin mejorar la educación de alumnos vulnerables.

Según declara otra persona, se contrataba estos servicios por petición expresa del ex Director del DAEM, dado que era solicitado por el ex jefe comunal.

“Él me dijo textual por teléfono, que si yo no le pagaba a través de la SEP, a él le salía muy caro (…) Para lo que fue contratada, nosotros tuvimos que hacer muchas cosas, llamar mucho a las escuelas para que las hicieran ir a actividades con los colegios. Esto no fue justo”, mencionó.

Presuntas coimas en licitación para servicios de basura

Un tercer audio da cuenta de aparentes coimas entregadas a concejales del periodo anterior para aprobar la licitación de la basura, según declara otra persona.

“Supe que de una licitación de la basura, Carlos Soto le habría ofrecido plata a algunos concejales, para que voten a favor”, apuntando que no recuerda qué empresa era.

“Esto se llama asesinato de imagen”

En exclusiva a La Radio, el ex alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, se refirió a las acusaciones vertidas en dichos audios negando lo que se acusa y desmarcándose del funcionario formalizado, quién fue de su cercanía y se le veía acompañándole en la mayoría de los eventos públicos.

Según el ex alcalde, “esto se llama asesinato de imagen, que son de falsedad absoluta”.

“Partamos por el caso de Las Panditas: cuando uno es alcalde, siempre llega y si le presentan un buen proyecto, lo envía, en este caso, a la SEP, pero nadie obliga a nadie”.

Paredes anunció además, que están estudiando una posible querella por la filtración.

“Nosotros estamos estudiando querellarnos, porque curiosamente solo se está filtrando lo que les conviene, y eso también es grave porque algo que es solamente para las partes, llega y se filtra sin saber la opinión nuestra, en cómo defendernos. Y personas que metieron las manos, que están dando manotazos de abogado, están hablando seguramente no sé por qué; le habrán ofrecido algo, o alguien quiere mi cabeza en bandeja de plata”, acusó Paredes.

El Director de la Corporación Cultural de Puerto Montt, Marcelo Utreras, señalado como receptor de los $12 millones, si bien no quiso referirse en audio, descartó absolutamente haber recibido ese dinero.