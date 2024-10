Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

A más de un año del allanamiento en reparticiones municipales de Puerto Montt, se revelan antecedentes de una causa por lavado de activos, fraude al fisco y enriquecimiento ilícito que involucra al ex alcalde Gervoy Paredes y su entorno. En una audiencia reciente, se descubrió más de $500 millones no justificados entre Paredes, su sobrino y la pareja de este. Se mencionaron millonarias transferencias entre el sobrino del ex jefe comunal y su esposa, así como cantidades significativas sin justificar en las cuentas bancarias de Pardes. Desde la parte querellante explicaron que el sobrino de Paredes fungía como testaferro, recibiendo dinero de él y su cónyuge. La defensa se negó a hacer declaraciones, mientras que el Gobernador de Puerto Montt descartó relación de la indagatoria con el Gobierno Regional, aunque instruyó una investigación interna para determinar si amerita una investigación interna.