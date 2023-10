Dos cabañas y una bodega fueron consumidas por un violento incendio registrado en el ingreso sur a Castro. La emergencia movilizó a las distintas compañías del Cuerpo de Bomberos hasta la ruta 5 Sur, que conecta con la calle Esmeralda, detrás del Liceo Galvarino Riveros.

Claudia Tapia fue una de las damnificadas y relató que en medio de la emergencia tuvo el tiempo de reaccionar para salvar de las llamas a sus mascotas.

“Primero me golpearon la puerta muy fuerte, me asomé y me dijeron que estaba saliendo humo de la parte de atrás. Me asomé por la ventana de mi habitación y el departamento que está abajo ya tenía fuego. Así que fue demasiado rápido. Alcancé solamente a sacar mis gatitas”, relató.

Francisco Delgado, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos, entregó un balance una vez que el incendio fue controlado. “En este minuto tenemos dos cabañas afectadas, más una bodega”, afirmó.

No se informó de personas lesionadas, mientras que los peritajes quedaron a cargo del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos