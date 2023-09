El Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Los Lagos han estado en el ojo del huracán desde hace meses, puestos como garantía con que la Corporación Kimün, por intermedio de su presidente Jaime Huincahue, accedió a los 1.200 millones del Gobierno Regional de Los Lagos, y que luego vendió a Diego Ancalao.

Hoy ambos recintos han sido intervenidos por un administrador provisional y ad portas de la reunión de la Comisión Nacional de Acreditación que deberá determinar si le quita al IP el reconocimiento oficial.

Es con este panorama que, en conversación con Radio Bío Bío, y considerando que Huincahue está con arresto domiciliario en el Caso Convenios, que el vicepresidente de la Corporación Kimün, Arnoldo Ñanculef, aseguró que en octubre presentarán acciones legales orientadas a anular la venta y recuperar el control de los establecimientos de enseñanza superior.

“Mientras no se pague, para mí no se ha vendido porque yo tengo que recibir los recursos; aunque el valor también es irrisorio. Pero aquí no se ha vendido. Nosotros vamos a presentar ahora en octubre una demanda para pedir a los tribunales de que declare ilegal la venta, porque aquí no está involucrada la Corporación en su totalidad“, manifestó.

“La gran estafa”

Ñanculef, el mismo directivo de Kimün que sentenció que los dineros fiscales no estaban en la Corporación, ahora buscará anular la venta e insistir con el sueño que asegura, siempre tuvieron: la creación de una Universidad Mapuche, hasta que la que califica como “la gran estafa” echó todo por la borda.

“Lo hicieron todo clandestino porque ellos funcionaban en Osorno, ahí está la Casa Central. Nosotros estamos instalados en Temuco. Entonces ellos no nos entregaban informes a los directorios y obviamente jamás señalaron ni dieron alguna luz de que estaban planificando una venta”, agregó.

Para marzo y diciembre de 2024 se consideraron las cuotas del pago del Instituto Profesional Los Lagos, lo que, sin concretarse aún, debiera ser la base para considerar ilegal la venta, a juicio de la Corporación Kimün.