La Municipalidad de Osorno, en la región de Los Lagos, confirmó que para el 23 y 24 de diciembre no se otorgará permisos para el comercio ambulante durante el tradicional bulevar de calle Ramírez.

Recordemos que para facilitar el paso de los transeúntes en medio de las compras navideñas, se cortará el tránsito entre la plazuela Yungay y calle Cochrane.

Tal como confirmó la casa edilicia local, solo en esos dos días procederán los cortes de tránsito. Señalaron además que el municipio no entregará ningún tipo de permiso para el comercio ambulante en estas fechas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, Industrias y Turismo de Osorno, Rodrigo Ibáñez, señaló que esta asociación forma parte de la mesa de seguridad que coordina el municipio, y que ellos apuestan por la erradicación del comercio informal.

“(…)Nosotros estamos ahí participando, por la necesidad de coordinar qué vamos a hacer durante estas festividades de fin de año, y que no nos vaya a pasar lo de otras oportunidades donde sabemos que incrementa grandemente el comercio ambulante, y con eso la inseguridad para todos nosotros”, dijo.

En ese sentido, Ibáñez destaca que por su parte, los locatarios pagan todo tipo de permisos, por lo que consideran que el comercio ambulante es una competencia desleal.

“(…)Nosotros pagamos impuestos, pagamos servicios, pagamos patentes y servicios básicos, todo acorde a la Ley, y que así tiene que ser, por lo demás”, enfatizó.

Por otra parte, desde el organismo explicaron que el derecho de los consumidores en cuanto a reclamar en caso de falla de los productos que adquieran, no existe en el comercio informal, otro motivo para optar por el comercio establecido.

“En el comercio establecido tú tienes a alguien a quien eventualmente exigir garantías, no así el comercio ilegal (…)No sabes el origen de los productos, no sabes si son productos robados, no tienes idea de eso. Comprar en comercio establecido es comprar seguro”, sentenció Ibáñez.