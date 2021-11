Hacinamiento y condiciones insalubres son parte de las malas prácticas que empresas con varios roles en la comuna de Purranque, en la región de Los Lagos, cometían contra personas migrantes en temporada de cosecha, por lo que el Ministerio del Trabajo se encuentra supervisando las relaciones laborales de las empresas agrícolas.

El 27 de enero de éste año, Radio Bio Bio de Osorno informó que la Policía de Investigaciones (PDI) detectó que temporeros agrícolas extranjeros estaban viviendo en un galpón, el que años atrás fue un centro de eventos en la comuna de Purranque, para luego ser trasladados a una hortícola en Río Negro a desempeñar funciones.

El lugar no contaba con condiciones básicas de salubridad, por lo que Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo cursaron sumarios y sanciones.

En septiembre de ésta año, una investigación de CIPER reveló que en otro hecho relativo al año 2019, “una amplia red de empresas agrícolas ofrecían precarias condiciones laborales”, principalmente a extranjeros, y que según sus archivos fueron descubiertos por la Inspección Provincial del Trabajo en Osorno en febrero de 2019 cuando llegaron a un campamento, descubriendo una serie de irregularidades.

Tras dicho análisis, que en ese entonces no fue informado a la luz pública, detectaron que una empresa contratista tenía distintos roles, las que estaba relacionadas entre sí.

Algunas de estas son: Soluciones Agrícolas SPA, Servicios Agrícolas El Maule SPA, Agrícola Nilo SPA, Servicios San Cristóbal SPA, Servicios de Cosechas Nilo SPA, Paola Andrea Molinet Troncoso Servicios de Cosecha EIRL.

El caso fue informado en un reportaje televisivo recientemente, por lo que Radio Bío Bío de Osorno consultó al seremi del Trabajo en Los Lagos, Fernando Gebhard, quien detalló que la situación ocurrió en 2019 y que tras la denuncia de los trabajadores, inmediatamente se hicieron fiscalizaciones y se cursaron multas.

Entre las situaciones irregulares que se detectaron, según dijo el seremi, estaban condiciones mínimas de campamento, no otorgar horas extras, no entregar descanso dominical, declaración incompleta de AFP, no realizar el pago de cotizaciones, no informar riesgos.

El seremi Fernando Gebhard aseguró que trabajan en evitar que se repitan situaciones similares. Sobre la empresa que cometió estos actos en 2019, Gebhard dijo que ya no se encuentra en la zona.

Según consigna CIPER, el caso de 2019 se arrastra de una situación vivida por extranjeros en agrícolas del norte del país, dedicadas principalmente a la cosecha de mandarinas, y cuya empresa contratista tenía sede en Curicó.

Posteriormente los extranjeros, entre ellos venezolanos y haitianos, fueron trasladados a Purranque. Allí, cansados de las promesas incumplidas, algunos lograron llegar a Osorno, donde estamparon una denuncia ante Inspección del Trabajo, apuntando como responsable al gerente de la contratista, identificado como Francisco Segundo Mendoza Berríos, quien acumulaba 25 demandas laborales hasta marzo de 2019, interpuestas por personas extranjeras.

A raíz de esta nota surgieron versiones cruzadas entre la Seremi del Trabajo y la PDI. La primera asegura que el caso de 2019 y el de este año serían el mismo, mientras que la institución policial sostiene que son hechos distintos, por lo que se espera que ambos aclaren esta situación en las próximas horas.

Consultada la Fiscalía por este tema, indicaron que la causa se mantiene como investigación reservada por la fiscal Centro Norte, Marcela Rocha, mientras que por el caso de Río Negro no hay una denuncia penal al respecto.