La defensa del ex seminarista Luis García-Huidobro denunció posibles delitos de corrupción de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscalía en la indagatoria en su contra por un atentado incendiario en Carahue. Se reveló un documento confidencial que detalla graves irregularidades cometidas por las autoridades para incriminar a García-Huidobro, quien fue detenido en marzo en Tirúa. El Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación al no contar con suficientes pruebas contra él. Se mencionó la infiltración en su cuenta de Facebook y la manipulación de información en redes sociales para incriminarlo falsamente. El abogado defensor denunció posibles delitos de corrupción y vulneración de su representado, resaltando omisiones en testimonios clave. La Fiscalía Regional de La Araucanía no ha respondido a consultas sobre estas acusaciones.