El Ministerio Público informó la decisión de no perseverar en la investigación contra el ex seminarista Luis García-Huidobro, acusado de participar en un atentado ocurrido el 25 de octubre de 2021 en Carahue, La Araucanía, vinculado con la orgánica Weichan Auka Mapu (WAM). Durante la investigación no se encontraron suficientes antecedentes para respaldar la acusación, y una testigo clave decidió no participar en el juicio. El ex jesuita estuvo bajo arresto domiciliario total y se le había relacionado directamente con el ataque, que involucró la quema de viviendas, vehículos y camiones forestales en el fundo Casablanca, donde se dejaron panfletos reivindicatorios de WAM.