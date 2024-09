Más de dos mil familias en La Araucanía no obtuvieron el subsidio eléctrico debido a deudas en sus cuentas de luz. Sin embargo, en octubre se abrirá una nueva oportunidad de postulación. De las 130 mil postulaciones en la región, 128,064 personas resultaron beneficiadas, lo que equivale a más de un 98% de adjudicación.

En ese sentido, en octubre próximo se habilitará una nueva postulación.

Un total de 2.165 familias que postularon al subsidio eléctrico en La Araucanía no cumplieron con los requisitos, las principales razones fueron no estar al día con la cuenta de la electricidad, correspondiente a un 95% de esa cifra, así también casos donde el cliente no corresponde a uno residencial o números fue de vigencia.

Al momento de conocer los resultados y según el consumo de cada familia, aparece un monto que corresponde al descuento semestral que se hará efectivo en la siguiente boleta, explicó el seremi de Energía, Camilo Villagrán.

De un total de 130 mil postulaciones en la región, que se concentraron principalmente en la provincia de Cautín, 128,064 personas recibirán el subsidio eléctrico. Es decir, más de un 98% de la adjudicación.

Sobre las personas que no han regulado los pagos anteriores, la invitación de la autoridad es a ponerse al día, por ejemplo, con la repactación de la deuda, para ser parte del próximo proceso de postulación que está fijado para octubre.