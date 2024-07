En dependencias de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la gerenta general de Sercotec, María José Becerra, firmó el convenio de traspaso de recursos para le ejecución del Programa de Apoyo a Personas Afectadas por Eventos de Violencia Rural, que pone a disposición 4 mil 268 millones de pesos desde la región del Ñuble a la región de Los Lagos.

Este es un programa que busca contribuir a reponer las actividades económicas de empresas en la región que hayan sido víctimas de eventos de la violencia rural, que se realiza a través de la ejecución de un plan de negocio.

Las víctimas que posean un giro determinado formalizado podrán optar a un monto de 60 millones de pesos y quienes estén en proceso de formalización podrán acceder a un monto de 10 millones de pesos.

Programa de Apoyo a Personas Afectadas por Eventos de Violencia Rural

La gerenta general de Sercotec, María José Becerra, explicó quiénes pueden postular.

“(…) Los beneficiarios totales están comprendidos desde la región de Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos”, indicó Becerra.

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que la entrega de estos recursos es una obligación que tiene el Estado de reparar el daño causado a las víctimas.

“En materia de seguridad, nuestra tarea no está completa, si es que el Estado no acoge, no protege y no repara a las víctimas. Y, por lo tanto, la estrategia que está implementada en la Macrozona Sur, aquí en la región de La Araucanía, no solo es persecución penal, no solo es fortalecimiento de las capacidades militares y policiales para el control territorial. También es la necesidad de poder llegar desde el Estado a tratar de reparar o mitigar el daño que ha afectado a las víctimas”, sostuvo la autoridad.

Según antecedentes entregados por la Delegación Presidencial Regional, entre el año 2017 al 2023 se han entregado 19 mil 784 millones de pesos a un total de 629 beneficiarios, todos víctimas de la violencia rural.