De acuerdo a cifras del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), durante el primer trimestre de este año, la desocupación laboral en el país se encuentra en un 8.5%, número similar que se registraba en la misma fecha el año pasado.

Consultado al respecto en ese entonces, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que la cifra demuestra que “el mercado laboral empieza a normalizarse después de todos los ajustes que se han producido en la economía”.

A ello agregó que esto significa un aumento en la fuerza de trabajo, lo que “indica que hay personas que se habían retirado de la fuerza del trabajo (y) que están regresando porque la gran mayoría de ellas va encontrando empleo, lo que quiere decir que la situación en el mercado de trabajo va mejorando”, proyectó.

Sumado a ello, la taza de ocupación, es decir, gente con empleo, aumentó en un 3,7% de acuerdo al INE en la misma fecha. Por lo que con esto en vista, es probable que varios se encuentren enfrentando un nuevo espacio laboral y en el cual quieran encajar.

8 consejos para caer bien en un nuevo trabajo

Por ello puede ser útil tener en cuenta ciertos consejos y técnicas para caer bien dentro de estos nuevos trabajos, probados por la psicología.

1. La regla de las 4 P’s

El psicólogo Rafael San Román de ifeel, empresa asesora de recursos humanos, detalla que este truco consiste en ser prudente, protocolar, tener paciencia y participar.

La primera, prudencia, la ejemplifica como “no hacer preguntas indiscretas ni sentirnos en la obligación de contestar a la primera preguntas indiscretas”; sobre lo protocolar, se refiere a modales y la educación, es decir, pedir las cosas con un “por favor” y dar las “gracias” cuando corresponda.

Respecto a la paciencia, Román explica que al entrar en un nuevo ambiente laboral es normal cometer pequeños errores o no entender cómo es la dinámica, por lo mismo esa tolerancia debe practicarse consigo mismo y así no detonar un posible “síndrome del impostor”.

Mientras que la participación se refiere a implicarse poco a poco en los equipos de trabajo, esto con el fin de conocer las dinámicas y evitar pequeños errores, pero además de establecer mejores canales de comunicación con la empresa y colegas.

2. Haz muchas preguntas

En esa misma línea, la revista Business Insider de España, recoge una investigación del 2017 publicada en el Journal of Personality and Social Psychology que reveló tras analizar a más de 2.000 personas que hacer preguntas es “un indicador fiable de simpatía”.

3. Pide favores

Otro truco extraído de un estudio del 2016 publicado en el Sage Journals, concluyó que atreverse a pedir favores puede hacer que le caigas mejor a una persona. ¿La razón? Alimentar el ego, detalla la revista.

No obstante, se tiene que hacer de forma personal y no a través de terceros, pues es la acción la que importa al otro.

4. Un enemigo en común

Contrario a lo que se piensa tratar de coincidir en aficiones no suele crear un lazo tan fuerte con un compañero de trabajo o jefe, sino que, de acuerdo a un experimento del 2011, es el odio o disgusto lo que lo provoca.

Por ello es recomendable buscar un “enemigo” en común, ya sea el mal clima, el transporte público o algo similar.

5. Demuestra que sabes escuchar

Aunque este truco puede ser útil más allá de lo laboral, el prestar atención a lo que te dicen tus compañeros de trabajo o jefes puede ser decisivo. Ya sea que corrijan un error o mencionen que algo no les gusta (por ejemplo, una alergia alimentaria), el escuchar y recordar esos detalles puede ser esencial a la hora de integrarte a un nuevo trabajo.

6. Pide perdón

Lo usual es pedir perdón por algo que has hecho mal, sin embargo, disculparte por asuntos que no son tu culpa también puede ayudar a caer bien. Un ejemplo es cuando por razones de tráfico o clima te atrasaste, o que por problemas de conexión no pudiste ingresar a una reunión, etc. Esta técnica se conoce en la psicología como “disculpa superflua”.

7. Efecto espejo

Este es otro truco estudiado por la psicología, donde se le denomina “efecto camaleón”, el cual consiste en copiar o mimetizar los gestos de tus compañeros de trabajo. Pese a que hay personas que lo hacen de manera inconsciente, lo cierto es que intentarlo ayuda a generar simpatía en el otro.

Un ejemplo puede ser ofrecerle una taza de café a quien te la ofreció a ti o algún acto de servicio similar, todo esto sin que se convierta en una “labor” sino que en pequeñas acciones que ayuden a la convivencia.

8. El deep acting

Aunque esta técnica se puede creer que se trata de fingir con un toque de falsedad, no es así e incluso es más usual de lo que se piensa. Tal como explica GQ, consiste en “adecuar las emociones internas al ambiente que requiere el trabajo”. En simple se podría definir como “nadar con la corriente” y no en contra.

Sin dejar de lado tus valores o ética, lo que recomienda esta técnica es intentar ser positivos, pese a tener un mal día, con el fin de generar relaciones sanas en el espacio laboral. Esto además beneficia en que los “deep actors” sufren menor fatiga emocional e inautenticidad.