Una ciudadana venezolana radicada en Ovalle, región de Coquimbo, asegura haber sido extorsionada por un sujeto que decía ser parte del Tren de Aragua.

Esta organización criminal se ha hecho reconocida por delitos como tráfico, secuestro, asociación ilícita y tenencia de armas, entre otros hechos de carácter grave.

En conversación con Diario El Día, la mujer relata que el jueves pasado comenzó a recibir reiterados llamados al celular de su local comercial. “Yo nunca contesto llamados en ese teléfono, entonces me comenzaron a mandar mensajes”, dice.

Los sujetos, a través de textos y audios, le indicaban datos personales de ella y su familia, pidiendo dinero y amenazándola de muerte.

Asimismo, afirmaban ser integrantes del Tren de Aragua. “Como venimos de Venezuela, yo más o menos sabía de esta banda. Evidentemente me asusté bastante, pero después me calmé y fui a la PDI a poner la denuncia”, comenta.

“Estando allá me escribió otro número, se lo presento al policía para ver si podían hacer algo. Me dijeron que no eran amenazas de muerte, pese a que se hablaba de sicariato”, agregó la víctima.

Tren de Aragua: “Esta gente son unos pobres cobardes”

La mujer siguió recibiendo llamados y mensajes, pero finalmente dejaron de contactarla al ver que ella no respondía.

“El Tren de Aragua llega, te dice ‘eres tú y haz esto’, pero estas personas sólo llaman para meter miedo”, sostiene, convencida de que se trataba de una simple estafa.

En ese sentido, dice tener conocimiento de que esta gente que está llamando no tiene relación con la banda venezolana. “Quiero alertar a la gente para que no caiga. Sí hay peligro, porque está el Tren de Aragua en Chile, pero esta gente son unos pobres cobardes”, manifiesta.

El caso de la ovallina no es el único en la región. Durante esta semana, El Día dio a conocer al menos seis casos de comerciantes de La Serena que afirman haber recibido amenazadas por presuntos miembros del Tren de Aragua para que entreguen dinero.