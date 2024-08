Un violento hecho se registró en la comuna de María Elena, en la Región de Antofagasta. Un hombre sufrió la amputación de uno de sus antebrazos tras ser atacado con un machete.

De acuerdo a La Estrella de Antofagasta, el hecho ocurrió en la Plaza de Armas de la ciudad, a eso de las 00:30 horas del pasado domingo 4 de agosto.

Una de las víctimas del hecho relató que se toparon con un sujeto que conducía a alta velocidad y casi ocasiona un accidente en el lugar.

“Nosotros íbamos pasando por la Plaza de Armas de María Elena y este tipo venía soplado en su vehículo, donde casi nos choca. Le toco la bocina y esta persona se baja con su hijo, se acercan a mi vehículo, bajan a mi esposo y comienzan a propinarle golpes con un bate, lo tiraron al suelo y siguieron golpeándolo“, agregó.

La esposa de la víctima indicó que bajó del automóvil para tratar de repeler el hecho, pero “ellos me tratan de atacar, me subo a mi vehículo, avanzo un poco y viene con su bate y me hace tira el parabrisas. Le pega un batazo a mi parabrisas, a lo que yo avanzo, voy a buscar a Carabineros, quienes no se encuentran en la localidad, me dicen que estaban en Quillagua”.

“En eso me llama mi hijo y me dice, llorando, ‘mamita, apúrate que mi papá se está desangrando‘, le pegaron una puñalada. Subo a mi vehículo, arranco y encuentro a mi hijo sin polera porque le había hecho un torniquete a su papá, debido a que era mucho la sangre que estaba botando”, continuó narrando.

“Iba muriendo, era mucha la sangre”

Mientras trasladaban a la víctima al hospital de Calama, el más cercano a María Elena, se interpuso la denuncia ante Carabineros. Posteriormente, por instrucción de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones tomó la investigación de los hechos.

En ese momento, explicó su pareja, “a él lo estaban esperando en Calama, los médicos ya habían llamado por teléfono a Calama. En las condiciones que iba, se iba muriendo, era mucha la sangre, le reventó una arteria, creo. En el hospital lo toman los médicos, entra a pabellón y la amputación fue inmediata (del antebrazo derecho)”.

El citado medio aseguró que hasta el momento no hay detenidos por este caso. En tanto, los afectados esperan que se haga justicia.

“Va a tener que aprender a hacer todas sus cosas de nuevo, va a tener que aprender a usar su mano izquierda. Entonces, lo dejó incapacitado para todo lo que sea trabajo“, dijo su esposa.