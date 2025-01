El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, criticó al Partido Republicano por su resistencia a la reforma del sistema de pensiones, llamándolos "francotiradores" y afirmando que son parte del problema y no de la solución en Chile. Reconoció la disposición al diálogo de otros parlamentarios de la oposición como Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke y Rodrigo Galilea, destacando la importancia de trabajar juntos pese a las diferencias. En respuesta a José Antonio Kast, quien prometió derogar la ley, Elizalde señaló que se necesitan acuerdos para generar cambios y calificó de iluso creer que se podrán realizar modificaciones sin consenso. Además, aclaró que los cotizantes podrán cobrar el 1,5% cuando se jubilen, rechazando las críticas sobre el impacto en las pensiones actuales y futuras.

Tras la aprobación por amplia mayoría a la reforma al sistema de pensiones en la Cámara de Diputados, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, apuntó sus críticas al Partido Republicano diciendo que “todos querían que se sesionara todo el mes, excepto ellos”.

En vista de la resistencia que puso el partido de derecha para legislar la última semana, en entrevista con Radio Infinita, el secretario se refirió a ellos como “francotiradores” que “son parte del problema que tiene Chile, no de las soluciones”.

Por el contrario, destacó a otros parlamentarios de la oposición por su trabajo, como a Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN).

“Creo que ha habido disposición de acuerdo y entendimiento que ha sido muy positivo para el país, pese a nuestras diferencias“, expresó.

“Hay quienes tienen mayor disposición de diálogo y hay quienes están pensando en la próxima elección con calculadora en mano“, dijo refiriéndose a Republicanos.

A esto agregó que “el obstruccionismo no contribuye en nada. Si al final no queremos que se apruebe ninguna ley, no mejoramos las vidas de la gente”.

La respuesta de Elizalde a Kast

Frente a la declaración que hizo el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en su cuenta de X, en la que promete derogar la ley y “devolver esos recursos”, el ministro respondió que “se requiere construir acuerdos para generar esos cambios. Si cree que a la vuelta de la esquina va a poder construir una mayoría para poder cambiar todo, es un poquito iluso”.

Está claro quienes celebraron la aprobación de esta reforma de pensiones. La izquierda celebra que les aprobaron un préstamo con cargo a todos trabajadores. Con ese 1,5% que le quitan a quienes dicen defender se financiarán ellos, sus amigos y sus parientes. Nosotros desde el… pic.twitter.com/cx7MbumftR — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) January 30, 2025

Al mismo tiempo, aclaró que los cotizantes podrán cobrar ese 1,5% cuando se jubilen.

“Hay un juego de palabras en lo que señala. Lo que él plantea es que los actuales pensionados no vean aumentadas sus pensiones y que tengan que esperar treinta o cuarenta años“, agregó.

“Que se haga cargo de la crítica que realiza, porque lo que critica es que el proyecto tiene elementos de seguridad social, que se traduce en que las pensiones aumentan hoy y no en cuatro décadas más, y sin perjudicar a quienes se pensionan en el futuro“.

“Lo que hemos visto es que disparan desde afuera, critican todo. Son parte del problema y no de la solución”, concluyó el ministro Elizalde.