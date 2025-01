Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la investigación en curso sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, donde la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, optaron por guardar silencio al ser citadas como imputadas. Valencia destacó que el derecho a guardar silencio no es una forma de colaborar, pero es un derecho de los imputados, mientras señaló que confían en la colaboración del Ejecutivo y otros organismos en esta investigación. El fiscal resaltó que la decisión de cooperar o no en la investigación es responsabilidad del imputado y su defensa, no correspondiendo al Ministerio Público emitir opinión al respecto.