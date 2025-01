En el contexto de la revelación de nuevos chats y el presunto tráfico de influencias que habría realizado, la diputada Catalina Pérez aseguró que no indagar más sobre el polémico convenio, ha sido “uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida”.

En esa misma línea, la parlamentaria hizo un ‘mea culpa’ y apuntó a que “hay mensajes en la carpeta investigativa, posteriores a la suscripción a los convenios, que son horribles. Me da vergüenza. Fue un error”.

Todo esto se dio en el marco de una entrevista con CNN Chile, donde comentó que tras volver a leer los mensajes que se filtraron, se dio cuenta de que lo hizo por “una búsqueda desesperada por proteger a alguien que estaba en el corazón de una polémica”.

“Tenía temor. Sentía que se me estaba involucrando en algo en lo que yo no tenía nada que ver. Yo no sabía de qué estábamos hablando. Creo que no hay manera de justificar o de explicar los mensajes de ese tiempo”, añadió.

Tras esto, la legisladora sostuvo que jamás pensó que “fuese un error que Daniel Andrade y Carlos Contreras, dos personas que se conocían por Revolución Democrática, estuvieran generando un vínculo, por la vía que fuera, que pudiese tener una repercusión tan importante”.

“Ese error de ponderación ha sido de lo más importantes de mi vida porque me ha valido una sanción política muy, muy grande”, agregó.

Sobre esto último, vale recalcar, Pérez fue enfática en reiterar que la priorización de su relación amorosa fue un verdadero “punto ciego”, ya que jamás pensó que “había alguna irregularidad, que había algo que pudiese dar cuenta de lo que hoy en día estamos viviendo. Yo no me hubiese expuesto”.

Diputada Pérez entrega detalles tras revelación de nuevos chats

Siguiendo con la entrevista, la diputada Catalina Pérez se refirió al motivo por el que decidió borrar conversaciones de WhatsApp, aun cuando sabía que todos esos chats eran materia de investigación.

“Yo tomé la decisión de borrar mensajes porque entregué el único celular que tengo y donde están todas las conversaciones y situaciones íntimas que uno tiene con una pareja. Entregué así mi celular y efectivamente borré registros, imágenes íntimas, conversaciones personales que yo tenía con mi pareja y que no tenían nada que ver con el caso”, complementó.

“Lo hice, a propósito del festival de filtraciones, y creo que fue una medida acertada de mi parte, porque todo lo que hay en la carpeta de investigación, vinculado o no con el caso, se ha filtrado”, aseguró.