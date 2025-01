El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, habló esta mañana sobre la reforma de pensiones, los plazos para concretar esta iniciativa y el consenso alcanzado en la Cámara para avanzar en su tramitación.

De acuerdo al ritmo en que va esta reforma, explica a Radio Duna que están haciendo el máximo esfuerzo para trabajar todos juntos y sacarlo adelante, acordando trabajar todo el mes de enero, pero los diputados del Partido Republicano se negaron.

“Yo lo siento que no tengan disposición de legislar y trabajar todo el mes”, agregó Elizalde.

Igualmente, dice que todos los chilenos trabajan el mes entero, por lo que “a mí me llama la atención, que el Partido Republicano no esté dispuesto a trabajar el mes completo”.

Por otro lado, resaltó el impacto positivo de la reforma, al ser fruto de “diálogos constructivos”, y que se espera que dentro de este mes salga.

Confían en que el Senado despache esta semana y que la Cámara lo vote en tercer trámite “porque cuanto antes se apruebe una reforma de esta naturaleza, mejor es para el país y mejor es para las trabajadoras, los trabajadores, las pensionadas y los pensionados”.

Asimismo, piensa que el Gobierno ha sido transparente en el ámbito del inversor público.

Explica que “hace mucho tiempo se ha planteado la posibilidad y la necesidad que exista un inversor público y eso es explicado, pero no forma parte del acuerdo, pero el que no forme parte del acuerdo no significa que un actor no pueda proponerlo y por eso el Gobierno ha señalado que tenía voluntad de hacer esa matriz”.

Suma, en que la agenda para este año del Gobierno va orientado en la seguridad pública, social y económica, para que “las personas en Chile se sientan más protegidas”.

Elizalde también considera fundamental que todos los actores, tanto del Gobierno como de la oposición, hayan puesto a Chile como prioridad, dejando de lado cualquier otra consideración.

Y lamentó “que algunos, con una visión a corto plazo y calculadora en mano, se opongan a esta iniciativa“.