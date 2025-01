El subsecretario del Interior, Luis Cordero, asistió a una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el Caso Monsalve.

Recordemos que dicha instancia busca esclarecer el actuar del Gobierno en los hechos que, en la actualidad, tienen a Manuel Monsalve cumpliendo con la medida de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En la primera parte de su declaración, la autoridad entregó detalles sobre el día en que fue notificado que sucedería a Monsalve en el cargo.

En esa línea, aseguró que “el día 17 de octubre yo ingresé al Palacio de la Moneda como Ministro de Justicia, porque días previos nosotros habíamos presentado el proyecto de Ley de Reforma al Sistema de Nombramientos y conjuntamente con el equipo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno se iba a hacer una actividad comunicacional y de difusión sobre la importancia que tiene la modificación del régimen de nombramiento”.

“Ese era un día de defensa de presupuestos en las comisiones mixtas. A mí me correspondía defender el presupuesto del Ministerio de Justicia a las tres y media de la tarde. Y cuando ingresé a las tres de la tarde, el Presidente de la República y yo tuvimos una conversación con él en que él me pidió asumir el cargo de subsecretario del Interior”, añadió.

Luego, Cordero se refirió a los sumarios administrativos que investigan las responsabilidades de funcionarios de La Moneda, donde aseguró que “dado que es una tramitación privativa de la Contraloría, el Ejecutivo ha prestado colaboración activa con ese fin”.

“El momento de su formulación de cargo y su término excede al Ejecutivo. Y, por cierto, además, de conformidad con la ley, sigue estando protegido por secreto. Pero ese es el sumario”, agregó.

Subsecretario Cordero aborda gastos reservados de Monsalve en CEI

El subsecretario Luis Cordero también abordó los polémicos gastos reservados de Manuel Monsalve.

Allí, comentó que la Subsecretaría del Interior solicitó a la Contraloría un “arqueo en relación con el tema de gastos reservados, dado que los habían rendido en su última fase”.

“Lo que no está rendido es el segundo semestre del año 2024, que se tiene que rendir ahora en el mes de enero”, complementó.

Eso sí, sobre esto mismo, aclaró que es Monsalve quien debe rendir dichos dineros, dado que “el gasto reservado está asignado a la persona que ejerce el gasto, porque sobre ella recae la declaración jurada”.

“Entonces, aunque yo sea subsecretario del Interior, no puedo hacer una declaración jurada respecto de hechos e inversión de recursos que a mí no me correspondía ejecutar”, enfatizó.

Finalmente, el subsecretario Cordero señaló que si “existieron usos individuos de gasto reservado, los precedentes en el derecho chileno son los siguientes. Esos usos individuos generan responsabilidad penal y, en segundo lugar, responsabilidad patrimonial”.

“Un uso indebido no puede llevar a suprimir la importancia del uso de gasto reservado y la relevancia que tiene para el funcionamiento de la seguridad del país todos los requisitos de control adecuado para poder ejercerlo adecuadamente sin abuso”, concluyó.