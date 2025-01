Desde la oposición, específicamente de los partidos de Chile Vamos, insistieron en la necesidad de realizar una primaria lo más amplia posible de cara a las elecciones presidenciales de este año. Esto, incluiría a Demócratas, el Partido Republicano y a Johannes Kaiser.

Lo anterior se dio en el marco del recibimiento de la candidata Evelyn Matthei, a los presidentes y secretarios de la UDI y Renovación Nacional (RN).

El presidente del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez, comenzó diciendo que tienen “una oportunidad que no habíamos tenido nunca, que es tener mayoría en el Congreso. Nuestro sector político nunca ha tenido mayoría en ambas Cámaras y podemos lograrlo en noviembre de este año, pero para eso se requiere unidad”.

“Por eso nosotros vamos a insistir hasta el último minuto para que tengamos primarias presidenciales amplias, que participen todas las oposiciones. Desde Demócratas, Amarillos, hasta el Partido Republicano”, complementó.

Agregando “yo sé que acá ha habido movimientos y candidatos que no están disponibles para esa primaria, pero nosotros estamos seguro de que si insistimos (…) podemos tener esa primaria que nosotros anhelamos. Creemos que la unidad es un camino, es el camino”.

En caso de que no sea posible, comentó el timonel de la UDI, “habrá que conversar con las distintas fuerzas políticas que sí estén dispuestas a ir a una primaria y ver qué es lo que hacemos. Todavía no me pongo en ese escenario porque creo que es posible y es deseable, es lo que Chile necesita, llegar a una primaria amplia”.

Matthei (UDI) y primarias en la oposición

En la misma línea, la candidata presidencial Evelyn Matthei comenzó diciendo que “los chilenos en realidad están bastante cansados de todas estas peleas tan de eslogans y lo que quieren son cosas concretas para que Chile avance”.

“Yo creo que lejos lo más importante es hacer efectivamente una primaria lo más amplia posible”, dijo. Esto, ejemplificando el pacto oficialista para las pasadas elecciones municipales y regionales.

“Si la Democracia Cristiana ha podido conversar con el Partido Comunista, uno siente básicamente que, claro, uno no comparte todo, no es necesario, obviamente, en ninguna coalición amplia se comparte todo”, dijo.

Finalmente, al ser consultada por el diputado Johannes Kaiser, quien ha tenido una irrupción en las encuestas, la exalcaldesa respondió “creo que en materia de seguridad ciudadana estamos todos bastante alineados y es el punto más importante”.