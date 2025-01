Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto que asegura el origen lícito de los honorarios de abogados defensores de personas imputadas por delitos de drogas, delitos funcionarios y de la Ley Antiterrorista, con 128 votos a favor y una abstención. La iniciativa, presentada por la bancada de Diputadas y Diputados independientes-PPD, establece que los abogados deberán recibir sus honorarios a través de medios de pago no en efectivo. El proyecto fue enviado a la comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión en particular, y busca regular a los "narcoabogados" para evitar el lavado de dinero en defensas de casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, con sanciones para quienes no cumplan con las nuevas normativas.