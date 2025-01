La Cámara de Diputados aprobó con 71 votos a favor, 37 en contra y 19 abstenciones un reproche al Presidente Gabriel Boric por no reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, tras la cuestionada asunción de Nicolás Maduro. El proyecto fue presentado por UDI y Evópoli, expresando preocupación por el manejo de las relaciones exteriores. Se lamenta la falta de acción concreta y la imposibilidad de una visita de González a Chile. La propuesta contó con apoyo de la oposición y algunos del oficialismo, instando a reconocer a González como presidente electo y presionar por la democracia en Venezuela.

Con 71 votos a favor, 37 en contra y 19 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó realizar un reproche al Presidente Gabriel Boric por no haber reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Esto, tras la cuestionada asunción de Nicolás Maduro en dicho país.

El proyecto de acuerdo fue presentado por las bancadas de la UDI y Evópoli, donde solicitaron manifestar la “absoluta preocupación por el manejo y la conducción de las relaciones exteriores” a cargo del mandatario.

Así, lamentaron no solo la “falta de una acción más concreta y decidida” de su parte, sino que también el hecho de que González no pudiera concretar una visita al país en la antesala al cambio de mando, aparentemente porque el Presidente Boric no se encontraba en Santiago.

La propuesta -además de la oposición- contó con el respaldo de distintos diputados del oficialismo, entre ellos Raúl Soto (PPD), Camila Musante (Ind. PPD), Sebastián Videla (Ind. PL) y Félix González (Ind. FA). También lo aprobó Felipe Camaño (DC) y el PS se abstuvo.

Contenido del reproche hacia Boric

Respecto al contenido del acuerdo, si bien los diputados que impulsaron la solicitud reconocieron que “desde un inicio Chile adoptó una posición bastante firme y valiente en la materia”, advirtieron que “con el transcurso de los días se fue diluyendo dicha actitud, al punto de recién esperar a la semana pasada para poner fin a la misión del embajador de Chile en Venezuela”.

En esa línea, manifestaron que “no podemos más que discrepar con la decisión del Gobierno de no reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tal como ya lo han hecho países como Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Italia y, ahora último, Paraguay, ante la clara y contundente evidencia que existe respecto al triunfo del candidato opositor”.

“Atendido el complejo escenario de inestabilidad que se agravará en Venezuela (…) urge que el Gobierno de Chile denuncie el carácter dictatorial del régimen que encabeza Maduro y en el cual busca perpetuarse, condenando el grave atropello a los derechos fundamentales de sus ciudadanos”, agregaron.

El diputado Francisco Undurraga, uno de los impulsores de la iniciativa, declaró que “al rechazar el fraude electoral perpetrado en Venezuela y reconocer a Edmundo González como presidente electo, expresamos nuestra solidaridad con un pueblo que ha sido brutalmente oprimido”.

En tanto, el también impulsor del proyecto, diputado Cristián Labbé, acotó que “esta amplia mayoría, que incluyó a parlamentarios del oficialismo, da cuenta de lo necesario que es que el gobierno reconozca a González como presidente electo y ejerza toda su presión para lograr el restablecimiento democrático en Venezuela”.