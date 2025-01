La Embajada de Estados Unidos en Chile emitió una alerta para que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en territorio nacional, se cuiden de los robos.

Esto, ya que según aseguraron, además del robo de celulares y billeteras, se han registrado hurtos de pasaportes en el Aeropuerto Internacional de Santiago, centros comerciales, restaurantes y estaciones de transporte público.

En la alerta se advierte que el pasaporte es un requisito esencial para ingresar a Chile, por lo que si se extravía antes de finalizar el proceso migratorio, ya sea por pérdida o robo, el ciudadano deberá regresar a su país para reemplazar el documento.

Es por eso que, a fin de evitar inconvenientes, el consulado entregó un listado de recomendaciones a tener en cuenta, las que incluyen, entre otras cosas, estar alerta en lugares con alto índice de robos, así como a evitar transitar con joyas o altas sumas de dinero en efectivo.

1. Manténgase alerta y vigilante en áreas públicas, tales como el Aeropuerto Internacional de Santiago y sitios turísticos en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

2. No deje objetos de valor dentro de vehículos, ya que son fácilmente identificables por los logotipos adhesivos.

3. Mantenga un perfil bajo en público y evite salir solo, especialmente en la noche.

4. Viaje en grupos, incluso en áreas bien iluminadas.

5. Evite llevar joyas llamativas, dispositivos electrónicos y grandes sumas de dinero en efectivo.

6. No ofrezca resistencia física en caso de intento de robo.

7. No acepte ayuda de desconocidos que ofrezcan arreglar su vehículo.

8. Tenga cuidado con el riesgo de bebidas adulteradas.

9. No deje comida o bebidas, ni las entregue al cuidado de desconocidos y no acepte bebidas de extraños.

10. Revise sus planes personales de seguridad y lleve consigo una copia de su identificación.