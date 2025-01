La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, destacó el respeto por la institucionalidad ante la arremetida del Partido Republicano en el marco de la polémica y fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Recordemos que la bancada del partido de oposición anunció que irá al Tribunal Constitucional (TC), para pedir la destitución de la senadora socialista Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Sobre eso, la timonel del PS dijo que la acción “evidencia un ánimo de la derecha de seguir dilatando, o tras este anuncio, escondiendo lo que es la verdadera cara de una derecha dura que no tiene interés en la gente”.

“Que no entiende que aquí se agotó un tema, que hay una responsabilidad política asumida y, por supuesto, tiene la facultad de hacerlo. Yo no objeto aquello, sino más bien el ánimo, porque no veo cuál es la intención de aquello, sino más bien no hacerse de que hicieron fracasar un proceso constitucional hace un año”, complementó.

Agregando “hoy vemos cómo se oponen a reformar las pensiones y entregarles mejores pensiones a los chilenos y chilenas. Así que la verdad no llama la atención. Lamento que estemos discutiendo acerca de legalidades y no acerca de las necesidades de las personas”.

Respeto por la institucionalidad

Respecto a la situación constitucional, Vodanovic comentó que como abogada tiene su opinión. “He estudiado el tema, pero más allá de aquello quiero decirles que esto no es para que empecemos a dar versiones, ni hacer informes en derecho por los medios”, sostuvo.

Acto seguido, la oficialista dijo que “aquí lo que corresponde es que se pronuncie un órgano y, por lo tanto, nosotros vamos a ser respetuosos de la institucionalidad tal como hemos sido en todos los juicios”.

“Ustedes no escucharán de parte mía, ni siquiera en el caso de Hermosilla, críticas al sistema. Nosotros somos respetuosos de lo que hacen las instituciones judiciales y también de los órganos autónomos, como en este caso el Tribunal Constitucional”, cerró la senadora.