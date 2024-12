Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En medio del debate por la postergación del proyecto del aborto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, criticó a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, asegurando que "ella no es una activista callejera". Estas palabras fueron respaldadas por el cardenal Fernando Chomali, quien celebró la decisión del Gobierno de no perseverar en la ley de aborto libre. A su vez, Orellana respondió cuestionando a Chomali y señalando que las decisiones no se toman pensando en los deseos de la Iglesia. Benavente instó a la ministra a respetar a todas las autoridades del país y destacó la preocupación por la seguridad ciudadana, criticando al subsecretario del Interior, Luis Cordero, por priorizar las disputas antes que atender la deficiente seguridad en Chile.