El ministro del Interior subrogante, Luis Cordero, calificó como una disputa “ficticia” la polémica por los dichos de su par de la cartera de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, criticando las declaraciones del arzobispo de Santiago, cardenal Antonio Chomalí, contra el aborto sin causales.

Recordemos que la ministra Orellana cuestionó a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, luego que calificara como “un regalo” la postergación del ingreso del proyecto por parte del Gobierno.

Al respecto, la secretaria de Estado enfatizó en que “las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa ser un cardenal”.

Sus dichos causaron revuelo, en particular en la oposición, que fustigaron la declaración de Orellana contra el cardenal Chomalí.

Consultado por la polémica, el ministro (s) Cordero explicó que “las expresiones de la ministra Orellana tienen que entenderse en el sentido de que la oposición sobre el proyecto de ley de aborto tiene que ver con una discusión de política pública”.

“Yo la tomaría en ese sentido, creo que a ratos uno puede exagerar la nota”, advirtió la autoridad del Interior.

“En el caso de cardenal Chomalí, él ha sido un promotor, por lo menos en lo que se refiere a los temas en que yo he trabajado con él, tanto en los temas de Derechos Humanos como en los temas de Migración, siempre ha manifestado una buena disposición”, resaltó por otro lado.

“Otra cosa distinta, la posición que tiene la Iglesia en materia de aborto y otra cosa distinta a la posición que tiene el Ejecutivo sobre los avances en ese sentido. Me parece que la ministra no ha hecho sino una aclaración en términos que las razones del retraso del Ejecutivo no tiene que ver con la opinión de la Iglesia, sino que con otro tipo de aspectos”, enfatizó.

“Lo demás me parece que es crear una disputa relativamente ficticia por dos cuestiones que son relativamente obvias, uno es el orden temporal y otro el orden espiritual. Y en la política pública prima el orden temporal”, sentenció.

Por último, Cordero descartó un supuesto sarcasmo de la ministra Orellana para referirse al cardenal Chomalí.

“No creo que hubiera sido sarcasmo, la ministra se estaba refiriendo al fondo del asunto. Lo demás me parece que es una discusión innecesaria. El fondo del asunto es la presentación del proyecto y sobre el cual existen legítima discrepancia. Yo creo que uno tiene que evitar penalizar esas discrepancias”, cerró.