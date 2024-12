El abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo, acusó falta de objetividad en la investigación del Ministerio Público respecto al caso Audio, mientras su cliente permanecerá en prisión preventiva durante las festividades de navidad y año nuevo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. La defensa anticipó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, y Lorena Parra serán citados como testigos, argumentando que las interferencias en la conducta del Ministerio Público han llevado a esta situación. Se señaló que se ha producido una investigación que no cumple con el principio de objetividad, haciendo referencia a filtraciones dentro de la Fiscalía como posibles causas de los cargos acumulados.

El abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, acusó que la investigación del Ministerio Público “no ha cumplido con el principio de objetividad” en el marco del caso Audio.

Recordemos que, esta tarde de martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Así, el imputado pasará navidad y año nuevo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En la instancia, la defensa de Hermosilla adelantó que tanto el fiscal nacional, Ángel Valencia, como Lorena Parra -persecutora a cargo de la investigación- serán citados a declarar en calidad de testigo.

“Yo lo he señalado. Lo discutimos en el recurso de protección que está pendiente en la Corte de Apelaciones, que uno de los problemas que se ha producido con todas estas interferencias en la conducta del Ministerio Público es que hoy día tanto Lorena Parra como el fiscal nacional (Ángel Valencia) van a tener que declarar como testigo en esta causa”, dijo.

Esto, complementó el abogado Juan Pablo Hermosilla, “por hechos propios. Nada de esto lo hemos inducido nosotros”.

“Mi opinión, recuerden que puedo estar equivocado y la jueza no me de la razón, pero mi opinión es que aquí ha habido una investigación -por parte del Ministerio Público- que no ha cumplido con el principio de objetividad”, acusó la defensa.

En ese sentido, hizo referencia a las investigaciones por filtración al interior de la Fiscalía. “Eso explica estas cosas y que se hayan acumulado estos cargos”, sostuvo.