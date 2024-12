El presidente Gabriel Boric generó polémica al asistir a la “Navidad Palestina” organizada por la Comunidad Palestina en Chile, mientras que no estuvo presente en la ceremonia de Janucá organizada por la Comunidad Judía. El embajador israelí, Gil Artzyeli, decidió no asistir como protesta debido a un regalo controversial entregado al mandatario, que incluía vestimentas con gráficas del territorio en disputa en Medio Oriente. Artzyeli señaló que este gesto era un llamado a la eliminación de Israel. Por su parte, la Comunidad Palestina defendió el regalo como un símbolo de paz y desvió la atención de la polémica.

Polémica causó la asistencia el pasado martes del presidente Gabriel Boric a la “Navidad Palestina: Desde Belén a Chile, una luz de esperanza”, organizada por la Comunidad Palestina en nuestro país.

Lo anterior por la participación del mandatario a dicho evento en contraste a su inasistencia a encuentros organizados por la Comunidad Judía.

De hecho, no participó este viernes a en la ceremonia de Janucá, programada para las 10:30 horas en el palacio de La Moneda.

En representación del Ejecutivo asistió el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, y como protesta, el embajador israelí Gil Artzyeli decidió no acudir y ordenó que ningún miembro de la legación diplomática lo haga.

La otra razón de la polémica fue por un video, publicado por la Comunidad Palestina en sus redes sociales, en que aparece el presidente Boric recibiendo, como regalo, vestimentas para su futuro hijo con gráficas que muestran el territorio en disputa en Medio Oriente.

En la ceremonia anual, Desde Belén a Chile: Una Luz de Esperanza, como Comunidad Palestina le entregamos un regalo muy especial al Presidente @gabrielboric 👶🍼#palestina #gabrielboric #comunidadpalestina pic.twitter.com/dKBoxzMBnu — Comunidad Palestina de Chile (@ComPalestinaCL) December 18, 2024

A través de su cuenta de X, el embajador Artzyeli señaló que es una “vergüenza que la comunidad palestina de Chile, cuyo presidente apoya a Hamás, le regale al presidente Gabriel Boric para su futuro hijo una camiseta ‘from the river to the sea’”.

Este lema, que se traduce como “desde el río hasta el mar”, es a juicio del diplomático judío “un llamado explícito a la eliminación de Israel y al asesinato de millones de personas”.

Artzyeli agregó que “esta incitación a borrar a Israel del mapa es liderada por el islam radical y el régimen de los ayatolas de Irán y por sus proxies terroristas, incluyendo a Hamás, que perpetraron la masacre del 7 de octubre”.

Que vergüenza que la comunidad palestina de Chile cuyo presidente apoya a Hamás, le regale al presidente @GabrielBoric para su futuro hijo una camiseta 'from the river to the sea', que es un llamado explícito a la eliminación de Israel y al asesinato de millones de personas. Esta… — Gil Artzyeli 🇮🇱-🇨🇴🇪🇦🇲🇽🇺🇲🇵🇦🇨🇱-🇮🇱 (@Gil_Artzyeli) December 19, 2024

Para el embajador israelí, con estas acciones “la Comunidad Palestina no contribuye en nada a la causa palestina, ni siquiera afecta a Israel, y solo perjudica la imagen y el nombre de Chile”.

Polémica por regalo de Comunidad Palestina a futuro hijo del presidente Boric

En conversación con La Radio, la presidenta de la Comunidad Judía de Chile, Ariela Agosin, aseguró que el regalo al mandatario no se condice con la “política histórica del Estado chileno” respecto al conflicto en Medio Oriente.

Consultado por Radio Bío Bío, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina, Diego Khamis, dijo que “esto es un intento de una polémica totalmente artificial. La postura del Estado de Chile y de la gran mayoría de los países del mundo y de la Comunidad Palestina es bastante clara, ahí están todas las declaraciones y posiciones oficiales, que son las fronteras de 1967”.

Khamis se preguntó si “se quiere volver al tema de los mapas con la camiseta palestino –el club de fútbol, que fue parte del regalo al mandatario– después de 10 años”, un asunto que llegó incluso a la FIFA y que terminó sin sanciones, recordó el abogado.

Para el director ejecutivo de la Comunidad Palestina, con esta polémica se intenta “desviar el foco” de lo que habló el presidente Boric en la ceremonia.

Fuentes del mundo árabe explicaron a este medio que al jefe de Estado, tal como muestra el video en redes sociales, se le obsequiaron tres camisetas, una del club de fútbol Palestino y otras dos con una sandía.

Esta última fruta, agregaron, es un símbolo de Palestina, al tener los tres colores de la bandera, la que no podía ser utilizada en Gaza o Cisjordania tras la guerra de 1967.

Y una de las camisetas tiene un pedazo de sandía, dijeron las mismas fuentes, que está puesta en una posición que, aunque tiene la forma del territorio en disputa y está teñido completamente de color rojo, en realidad es una mera coincidencia.

En la misma publicación, en su cuenta de X, el embajador Artzyeli aprovechó “la ocasión para enviar” sus “sinceras felicitaciones al presidente Boric y a su pareja por su futuro bebé”. “Le deseo salud y que pueda vivir en tiempos de paz”, dijo el israelí.