El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento por un presente que la comunidad palestina le habría entregado al Presidente Gabriel Boric.

Según indicó el representante israelí, se trata de una prenda de vestir para el futuro hijo del mandatario, la cual además de contener símbolos de la causa palestina, tenía la frase ‘from the river to the sea’.

Esta última, de acuerdo aseguró Artzyeli, es un llamado explícito a la “eliminación de Israel y al asesinato de millones de personas”.

“Que vergüenza que la comunidad palestina de Chile, cuyo presidente apoya a Hamás, le regale al Presidente Gabriel Boric para su futuro hijo una camiseta ‘from the river to the sea’, que es un llamado explícito a la eliminación de Israel y al asesinato de millones de personas”, indicó en su post.

Tras esto, el embajador agregó que esta “incitación a borrar a Israel del mapa es liderada por el islam radical y el régimen de los ayatolas de Irán y por sus proxies terroristas, incluyendo a Hamás que perpetraron la masacre del 7 de octubre”.

El desahogo del comisionado, a través de su cuenta de X, continúa expresando que “la comunidad palestina de Chile se ha convertido en un exponente del antisemitismo y no deja pasar ocasión para llamar a la destrucción de Israel y la cancelación de la fe y cultura judía”.

“Con sus acciones, la comunidad palestina de Chile no contribuye en nada a la causa palestina, ni siquiera afecta a Israel, y solo perjudica la imagen y el nombre de Chile”, añade.

Finalmente, y a modo de cierre, el emisario comentó que “aprovecha la ocasión para enviar mis sinceras felicitaciones al Presidente Gabriel Boric y a su pareja por su futuro bebé. Le deseo salud y que pueda vivir en tiempos de paz”.