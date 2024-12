El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió al comentado proceso de regularización acotada de migrantes que se encuentran en suelo nacional.

Recordemos que dicho proceso, según indicó la autoridad, será solo “para el grupo de personas que hasta febrero del año 2024 voluntariamente accedieron al empadronamiento biométrico”.

En conversación con Radio Cooperativa, el funcionario del Interior partió descartando que la regularización de migrantes realizada en la administración del expresidente Sebastián Piñera haya provocado un “efecto llamado”.

“Nadie ha acreditado que tengamos un efecto llamada, si no yo tendría que decir que el proceso de regularización del (ex) presidente Piñera produjo el efecto llamado y yo creo que no lo produjo”, señaló.

Tras esto, Cordero respondió a los planteamientos del diputado y candidato presidencial, Vlado Mirosevic, quien aseguró que la regularización puede interpretarse como “un efecto Cúcuta”, lo que “puede ser muy malo porque Chile ya acotó la capacidad de recepción de migrantes”.

“Hay fuego amigo. OK, yo entiendo. Hay una crítica legítima en esto, pero tampoco en la oposición hay una posición única”, añadió.

Por último, el funcionario del Interior entregó datos certeros sobre el porcentaje de la población migrante que solicitó el empadronamiento biométrico, quienes, tras un estudio, podrían acceder a una eventual regularización de su situación.

“Casi el 67% de las personas que están en el empadronamiento biométrico, son personas que ingresaron a Chile entre el año 2018 y febrero del 2022. Las personas que se empadronaron e ingresaron al empadronamiento, que están desde mayo de 2023, esa fecha coincide cuando se comienza a anunciar el empadronamiento, es del 2,2%”, cerró.