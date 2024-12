La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, arremetió contra el plan de "regularización acotada" de migrantes ilegales propuesto por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, acusando al gobierno de no querer expulsar a los inmigrantes al querer regularizar su situación. Según Flores, esta medida sería un "perdonazo" y calificó la crisis migratoria en Chile como grave, denunciando la falta de control en las fronteras y la presencia de individuos con antecedentes penales. La diputada instó a respetar la soberanía nacional y exigir un ingreso legal y regular a Chile. En consecuencia, rechazó rotundamente cualquier acción que implique perdonar la entrada irregular de migrantes, enfatizando que no se debe perdonar, sino expulsar a quienes ingresan de manera ilegal.

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, criticó duramente el eventual plan de “regularización acotada” de migrantes ilegales, planteado por el subsecretario del Interior, Luis Cordero.

Al respecto, señaló que la iniciativa “deja de manifiesto que este gobierno no quiere expulsar a los inmigrantes, no los quiere expulsar. ¿Por qué? Porque los quieren regularizar. A personas que ingresaron de manera ilegal a nuestro país, los quieren mantener igualmente”.

“Eso no es regularización, eso es un perdonazo y nos parece del todo grave”, acusó.

Así, Flores advirtió sobre la grave crisis migratoria que enfrenta el país, destacando que “no tenemos control de nuestras fronteras, no sabemos cuántos entran, cuántos salen, cuántas veces lo pueden haber hecho”.

“Incluso muchos de ellos con antecedentes penales, ya sea en sus países de origen y también acá en Chile. Pero al no tener cédula de identidad, no saber quiénes son, evidentemente no se puede perseguir“, enfatizó.

“Ya basta de esa creencia de que en Chile no hay límites ni fronteras. Nuestra soberanía y nuestro territorio nacional se tiene que respetar. Y si alguien quiere ingresar a Chile, lo tiene que hacer de manera legal y regular. No por la mala, no por la ventana, sino que por la puerta”, insistió.

De esta forma, Flores rechazó tajantemente cualquier medida que implique “perdonar” el ingreso irregular de migrantes, concluyendo que “perdonar a esas personas, hacer un borrón y cuenta nueva no es tolerable. A esas personas no se les perdona, se les expulsa”.