En una entrevista concedida a DNews durante el evento ministerial del Proceso Cartagena +40, el canciller Alberto van Klaveren se refirió a la relación bilateral entre Chile y Argentina.

Al respecto, destacó que pese a que pueden existir diferencias entre los gobiernos -que se dejaron ver en el pasado G20- es una relación “estratégica y muy importante en una perspectiva de futuro”.

“Es una relación que es totalmente normal en estos momentos. Obviamente pueden haber diferencias. Los ciclos políticos de ambos países no coinciden. No es primera vez que no coinciden y la verdad es que pese a ello siempre la relación se ha mantenido en una línea de crecimiento“, aseguró.

Así, el canciller insistió en que la relación entre ambos países trasciende las diferencias políticas coyunturales, ya que “es una relación de Estado a Estado y también no hay que olvidarlo, de pueblo a pueblo”.

“Y le puedo asegurar la relación sigue siendo muy buena. Todos los mecanismos están funcionando”, agregó.

Además, en la misma línea, el ministro destacó la masiva llegada de turistas argentinos a tierras chilenas, advirtiendo que más allá de eso “creemos que hay un proceso de integración real a nivel de los pueblos que sigue absolutamente vigente”.

“Y más allá de diferencias políticas que evidentemente se manifiestan de tiempo en tiempo, la relación sigue siendo una muy buena relación y una relación fundamental para Chile”, concluyó al respecto.

Postura de Chile sobre las elecciones en Venezuela

En otro punto, el canciller también abordó la postura que tiene Chile sobre las elecciones en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, recordando que no se ha reconocido el resultado oficial.

“Respecto del proceso en Venezuela, obviamente nosotros no hemos reconocido el resultado oficial de la elección en Venezuela. Todavía, como otros países, estamos a la espera de conocer las famosas actas del proceso electoral. Nunca fueron presentadas y, en consecuencia, realmente no creemos que corresponda reconocer un nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro”, indicó.

En esa línea, reiteró el apoyo de Chile a la causa de la recuperación democrática en Venezuela, pero aclaró que el reconocimiento de un presidente electo corresponde al pueblo venezolano.

“Creemos que no nos corresponde a nosotros como un tercer país determinar quién fue el ganador de esa elección y proceder a su reconocimiento como tal. Eso, digamos, excede nuestras propias facultades”, dijo.

Finalmente, el canciller destacó el Plan de Acción del Proceso Cartagena +40, señalando que si bien no es un acuerdo vinculante, sí ofrece propuestas interesantes para mejorar las prácticas y abordar el complejo fenómeno migratorio, buscando un equilibrio entre los intereses y derechos de las personas migrantes y las comunidades de acogida.