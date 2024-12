Controversia en el mundo político generaron los montos y plazos de las isapres para devolver los cobros excesivos en los planes de salud. Esto, tras la aprobación de la ley corta en el Congreso.

Por ejemplo, según han expuesto algunos afiliados, las aseguradoras privadas devolverán montos de $400 en periodos superiores a los 10 años.

Tras lo anterior, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) criticó a los senadores de oposición, Javier Macaya (UDI) y Francisco Chahuán (RN), acusándolos de legislar a favor de las isapres e imponer un plazo superior a los 10 años para la devolución.

“Resulta sorprendente que hoy se sumen a la justa molestia ciudadana ciertos personeros del Senado, como el senador Macaya o el senador Chahuán, siendo que fueron ellos mismos los que impusieron el plazo de 13 años para que las Isapres devolvieran lo adeudado a sus afiliados”, dijo.

Agregando que, lo anterior, fue “bajo la amenaza de dejar caer la ley corta, dejando sin cumplimiento los fallos de la Corte Suprema y perdiendo la oportunidad de fortalecer Fonasa como fondo solidario”.

“Que no vengan ahora a hacerse los sorprendidos con los efectos que, por supuesto, generan las indicaciones que ellos mismos impusieron (…) que la ciudadanía sepa cómo vota la derecha y qué intereses representa”, sostuvo.

Isapres: la respuesta de Macaya (UDI) y Chahuán (RN) tras críticas

Por su parte, los senadores de Chile Vamos que previamente exigieron al Ejecutivo asumir responsabilidades por el proceso de devolución que están llevando a cabo las isapres, hoy respondieron a los cuestionamientos.

Por un lado, el senador Francisco Chahuán dijo que “si bien esta es una materia que corresponde exclusivamente al Ejecutivo, estamos dispuestos a apoyar una ley interpretativa que permita dignificar las devoluciones a los cotizantes”.

“El superintendente Víctor Torres y la ministra de Salud se excusaron hoy de estar presentes en la sesión de la Comisión de Salud, a la que habían sido invitados para conocer cómo y en qué condiciones fueron aprobados los planes de ajuste y pago de las isapres (…) creemos que le deben una explicación a Chile y a los cotizantes”, complementó.

Acto seguido destacó que -a su juicio- “el responsable de aprobar los planes de ajuste y pago es el superintendente de Salud con la escucha activa del Consejo Consultivo, por lo tanto, más allá de los plazos establecidos para la presentación de los planes de ajuste y pago, es el Superintendente quien tiene la última palabra sobre su resolución”.

Por otro lado y en la misma línea, el senador Javier Macaya acusó al oficialismo de usar un “manual de populismo. Es con la retórica de la lucha de clases, de defensa de los poderosos. Responsabilizar a otros de sus propios errores, de sus malas ideas”, sosrtuvo.

“Hay que recordar que el programa de Gobierno de actual Presidente de la República, Gabriel Boric, establecía el fin de las isapres. Ellos aprovecharon un fallo cuestionado, de la Tercera Sala de la Corte Suprema, para buscar conseguir su objetivo”, añadió.

Por lo que, segúnh su opinión, “hoy tratan de responsabilizar a una oposición que planteó distintas alternativas, una de ellas ellos mismos la llevaron al Tribunal Constitucional, aprovechando la mayoría que tienen”.

“A no comprarse las falsedades de una izquierda que trató de eliminar las isapres y eso ha significado no solamente que no se pagaban las deudas, sino que también había consecuencias muy sustanciales en el sistema público y en las listas de esperas. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad (…) fue un error que cometieron ellos”, cerró.