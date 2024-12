La Ley Corta de Isapres, que posibilita la devolución de cobros excesivos en hasta 156 cuotas, ha generado diversas reacciones en el ámbito político. A pesar de ser aprobada en mayo, algunos legisladores, como el senador Juan Luis Castro (PS), consideran que humillaría a los clientes al recibir montos irrisorios, incluso por debajo de los mil pesos. Castro criticó la modalidad de devolución de las Isapres, señalando que es una provocación a los asegurados y pidió responsabilidad respecto a dicha modalidad, que abarca montos desde 380 pesos hasta 69 millones de pesos. El senador insistió en que la responsabilidad no recae en el Ejecutivo, sino en las propias Isapres que, durante la tramitación de la ley, amenazaron con un colapso financiero, planteando dudas sobre la implementación de la normativa.

“Yo no me hice parte del acuerdo, porque vi que esto terminaba haciendo que las personas pagaran el desequilibrio de las Isapres. Fuimos minoría, 5 de 50. El tiempo nos terminó dando la razón. Aquí nadie se puede lavar las manos”, indicó en conversación con Radio Infinita.

Para el legislador, la determinación que tomaron las instituciones privadas es una provocación a sus clientes, ya que hay “gente con cartas formales de sus Isapres que dicen que les devuelven un peso, y que no puede ser por transferencia electrónica”.

Asimismo, el parlamentario socialista también emplazó a sus pares, ya que -en sus palabras- es indispensable que alguien tome razón de la modalidad que se utilizará para la devolución de los dineros que van desde los 380 pesos hasta los 69 millones de pesos.

“Yo pido que alguien se haga cargo de esa modalidad de devolución. Entre una mala voluntad de las Isapres y la superintendencia, que no pone un piso mínimo obligatorio. No se le puede dar a las Isapres 13 años para que paguen ¿Con qué criterio se aprobaron estas cosas?”, indicó Castro.

Agregando que “yo no pido que la superintendencia haga milagros, pero sí que haga justicia. No puede quedar la impresión de que esto fue un gran voladero de luces, en donde a la gente no le dan nada y solo reciben notificaciones de alza de precios”.

Por último, el senador del PS fue enfático en recalcar que la responsabilidad de esta iniciativa no recae en el Ejecutivo, sino más bien en las propias Isapres que, en plena tramitación de la Ley Corta, amenazaron con un colapso.

“No había ninguna obligatoriedad, ninguna letra, ni ninguna línea de que este fallo se tenía que implementar a través de una ley. No es un problema de la obligación de tener que hacer una ley. Este fue un camino político legítimo, pero opinable”, argumentó.

“Durante toda la tramitación, las Isapres amenazaron con el colapso. Siempre fue así. Antes, durante y desepués de la tramitación de la Ley Corta. Había un escenario instalado por las mismas Isapres, respecto de su desequilibrio financiero”, cerró.