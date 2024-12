Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fiscal Osvaldo Ossandón descartó la participación de empresas inmobiliarias en los mega incendios que afectaron a Valparaíso en febrero, argumentando que no se ha visto construcción ni cambio de suelos en zonas quemadas en los últimos cinco años. Afirmó que los incendios ocurrieron en lugares donde no se podrá construir por su carácter y ubicación, como la reserva Lago Peñuelas. Tras la detención de siete personas por su posible responsabilidad en los incendios, Ossandón mencionó que se trata de un grupo con cierta organización pero no jerarquía, y que pudieron identificar a los sospechosos gracias a pruebas encontradas en el incendio del 2 de febrero. Estas declaraciones surgen luego de que se planteara una posible relación entre inmobiliarias y terrenos siniestrados en la región. Por otro lado, se informó que se implementarán nuevas medidas de control, monitoreo y pruebas de narcotest para futuros postulantes a Conaf después de la formalización de cuatro nuevos imputados por los incendios en Valparaíso.