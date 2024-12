Según la última encuesta Pulso Ciudadano, Evelyn Matthei lidera las preferencias para la presidencia con un 26,4%, seguida por Michelle Bachelet (13,1%) y José Antonio Kast (10,4%). En escenarios de segunda vuelta, Matthei superaría a Bachelet, Vodanovic, Orrego y Tohá. En cambio, Kast perdería ante Vodanovic y tendría una leve ventaja frente a Bachelet. La aprobación de Gabriel Boric se mantuvo en 28,6%, con un 61,3% de desaprobación. La encuesta también revela que los partidos de oposición tienen mayores índices de rechazo que los del oficialismo (70,7% v/s 65,7%), mientras que la clase política en general tiene un 79,6% de desaprobación.

Según los resultados de la última encuesta mensual Pulso Ciudadano, publicados este domingo, Evelyn Matthei (UDI) continúa liderando las menciones espontáneas para la próxima elección presidencial. En noviembre, la alcaldesa de Providencia tuvo una leve alza de 0,1 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, llegando a un 26,4%.

En segundo lugar se ubica la expresidenta de la República Michelle Bachelet, quien aumentó 2,4 puntos porcentuales, alcanzando el 13,1% de las preferencias. La exmandataria superó al líder del Partido Repúblicano José Antonio Kast, quien bajó 2,3 puntos porcentuales, cayendo al 10,4%.

Más atrás se ubica el diputado independiente -exrepublicano- Johannes Kaiser (8,1%), el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic (4,7%), el fundador del PDG Franco Parisi (2,1%), la ministra secretaria general de Gobierno Camila Vallejo (1,9%), la ministra del Interior Carolina Tohá (1,8%) y el recientemente reelecto gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego (1,5%).

Escenarios de segunda vuelta

La encuesta Pulso Ciudadano también midió hipotéticos escenarios de segunda vuelta. En caso de enfrentarse Evelyn Matthei con Michelle Bachelet, la alcaldesa de Providencia llegaría al 46,4%, contra el 31,8% de la expresidenta. Entre ambas opciones, un 21,8% de los encuestados dijo no saber por quién votar.

Si Matthei se enfrentara a Tomás Vodanovic, ganaría por 47,4% v/s 29,7% (con un 22,9% de indecisos); derrotaría a Claudio Orrego por 47,2% v/s 25,4% (con 27,4% de indecisos); y obtendría una victoria de 51,4% v/s 18,4% frente a Carolina Tohá (con un 30,2% de indecisos).

Por otro lado, si José Antonio Kast fuera el candidato de la derecha en la segunda vuelta, perdería ante Tomás Vodanovic (34,9% v/s 35,7%), mientras que frente a Michelle Bachelet aparece con una leve ventaja (39,8% v/s 36,7%).

En el improbable caso de que el balotaje se dispute entre los dos principales candidatos de la oposición, Matthei derrotaría holgadamente a Kast (40% v/s 29%, con 31% de indecisos).

Aprobación de Boric se mantiene estable

Según la medición, la aprobación del presidente de la República Gabriel Boric se mantiene en un 28,6%, sin ninguna variación respecto a la cifra registrada en octubre.

En tanto, la desaprobación del mandatario bajó 0,5 puntos porcentuales, ubicándose en un al 61,3%, mientras que un 10,1% dijo no saber cómo evaluar su gestión.

Por otro lado, la encuesta muestra que los partidos políticos de la oposición tienen un mayor porcentaje de desaprobación que los afines al Gobierno (70,7% v/s 65,7%) y un menor porcentaje de aprobación (12,3% v/s 16,5%). El 79,6% de la población rechaza el desempeño de la clase política en general. Solo un 8,5% aprueba y un 11,9% no sabe.