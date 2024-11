El diputado del PPD, Raúl Soto, respaldó al Presidente Gabriel Boric frente a la denuncia por difusión indebida de imágenes íntimas, calificándola como "falsa" y con vínculos políticos dudosos. Soto instó al Ministerio Público a cerrar la investigación, argumentando que las explicaciones de la denunciante no son creíbles y que la opinión pública ya se está formando una convicción al respecto. Asimismo, solicitó al mandatario evaluar una querella por denuncia maliciosa, injurias y calumnias, destacando que Boric fue víctima y no victimario, y que la denuncia falsa se está utilizando con fines políticos para manchar su imagen y la del Gobierno.

El diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, abordó la denuncia por difusión indebida de imágenes íntimas que pesa sobre el Presidente Gabriel Boric. Al respecto, respaldó el actuar del Gobierno e invitó al Ministerio Público a “cerrar la investigación”.

Al referirse al caso, el legislador partió comentando que la acusación parece “a todas luces falsa”, pues la denunciante y su abogado “tienen antecedentes penales y vínculos políticos dudosos”.

“Todo indica que no tiene el sustento suficiente. Las explicaciones que ha dado el supuesto abogado, que además es expareja, no son creíbles, y la opinión pública ya se está formando una convicción a este respecto. Por lo tanto, me cuesta entender cómo la Fiscalía le da crédito a una denuncia que todo indica que puede ser falsa“, agregó.

Así, Soto instó a que la situación se aclare, llamando al Ministerio Público a “despejar las dudas ante la opinión pública”.

“Si fuera una denuncia verosímil, que se investigue, pero cuando hay una denuncia que todo indica puede ser falsa, lo que corresponde a las instituciones es resguardar el bienestar del país y cerrar la investigación“.

En esa línea, además, Soto le pidió al mandatario evaluar una querella de vuelta, “por denuncia maliciosa, por injurias y calumnias, e incluso, por el acoso que sufrió”.

“Todo indica que el Presidente Gabriel Boric fue víctima y no victimario, y que se está utilizando políticamente una denuncia falsa para mancharlo a él y al Gobierno”, cerró.