Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la primera sesión de la Comisión Investigadora sobre el Caso Monsalve, los diputados de Renovación Nacional (RN), Carla Morales y Miguel Mellado, criticaron fuertemente la actuación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, señalando que su falta de acción oportuna vulneró la protección a la víctima y reveló una grave improvisación en el manejo de la crisis. Morales exigió que Tohá asuma consecuencias políticas y responsabilidades por no proteger a la víctima y dar garantías al exsubsecretario del Interior. Por su parte, Mellado destacó la falta de perspectiva de género y lamentó que la decisión de actuar estaba tomada días antes sin ejecutarse hasta que el caso se hizo público. Ambos parlamentarios coincidieron en que la autocrítica de la ministra llega tarde y no subsana los errores, representando un grave retroceso en materia de derechos de las mujeres y evidenciando que el discurso del Gobierno no se traduce en acciones concretas.