Horas antes de que se reanude la audiencia de formalización de Manuel Monsalve, investigado por los delitos de abuso sexual y violación, se conocieron nuevos antecedentes del caso.

Los datos esta vez llegaron de la mano del abogado Gabriel de la Fuente, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exsubsecretario del Interior hasta el pasado 18 de octubre, un día después de que este último presentara su renuncia.

En conversación con El Mercurio, de la Fuente sostuvo que fue una de las primeras personas a las que Monsalve confidenció lo que habría ocurrido ese 22 de septiembre, por lo que su testimonio estaría siendo crucial para el Ministerio Público.

“Fue a partir de Monsalve, él me contó (…). Esta conversación la tuve el 10 de octubre, en el despacho del subsecretario”, partió señalando.

“Me voy a su despacho y cita también a Gustavo Herrera (asesor y jefe directo de la víctima), y nos dice, con estas palabras, ‘les voy a contar una bomba, algo grave’. Pensamos cualquier cosa, porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve; nos dice: ‘les voy a contar desde el principio, pasó algo con (denunciante)”, añadió.

Tras esto, asegura que le hizo una serie de preguntas al exfuncionario de Gobierno, las cuales fueron respondidas antes de que Cristina Vilches, jefa de Inteligencia, llegara a la oficina.

“Si tuvo relaciones sexuales con ella, y me dice que no, que no tuvo; le pregunté cómo le constaba eso y dijo que no le constaba. Cómo habían llegado ahí y me dice que no se acuerda; si lo habían hablado con ella y qué le había respondido, que tampoco se acordaba (…); de nada se acordaba”, detalló.

Acto seguido, le sugirió contactar a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la PDI o a Carabineros, donde Monsalve además de optar por la PDI, le pidió a Vilches, hoy desvinculada de la institución, realizar algunas averiguaciones.

“Le pregunté que para qué había invitado a esa niña a comer; me dijo que, ‘bueno, porque era domingo, ella estaba sola, igual que yo’. Le pregunté si había salido en otra oportunidad con ella. Me dijo que sí, que un día se habían juntado a almorzar en el mall Costanera Center motu proprio (voluntariamente) nos dice que no había tenido relaciones con ella”, agregó en su relato de la Fuente.

“Le planteé el tema de cómo tenía ese tipo de vinculaciones con funcionarios, lo que me parecía impropio”, concluyó.

El testimonio del abogado finaliza comentando cómo, mediante la simulación de una entrega de comida a domicilio, funcionarios de la PDI revisan si la denunciante, quien estaba con licencia, se encontraba bien, puesto que era una de las mayores preocupaciones de Manuel Monsalve.