Formalización de exsubsecretario Manuel Monsalve continuará este martes: arriesga prisión preventiva

La formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, continuará durante la jornada de mañana, martes, luego de la solicitud presentada por su defensa, a través de una cautela garantías invocada, según alegaron, por la falta de tiempo con la que contaron para revisar los antecedentes de la carpeta investigativa.

Cabe mencionar que el primer día de audiencia de formalización contra la exautoridad se llevó a cabo el pasado viernes, un día después de que se concretara su detención. En ese sentido, su equipo defensor tuvo menos de 24 horas para estudiar los antecedentes.

De esta manera, este martes se discutirán las posibles medidas cautelares que podrían recaer sobre el exmilitante del Partido Socialista, quien está acusado por delitos sexuales. En ese sentido, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte están solicitando la prisión preventiva.

Equipo legal prepara defensa de Monsalve

Una vez que terminó la primera jornada de formalización, Manuel Monsalve fue trasladado hasta la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), en Ñuñoa, donde ha pasado los últimos días y noches.

En ese sentido, el pasado domingo fue un día convulsionado para el exencargado de la seguridad del país, ya que su equipo de abogados, María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristian Arias, llegó hasta el cuartel de la PDI, con papeles en mano, y mantuvieron una reunión que se prolongó durante casi cuatro horas.

En el encuentro, la defensa puso al día al exsubsecretario del Interior respecto a las pruebas que liberó el ente persecutor.

el abogado Lino Disi, al finalizar la reunión y salir del recinto policial, sostuvo que “el resultado de la audiencia del viernes supuso un plazo y hemos estado ocupando ese plazo. Por cierto, estudiando nosotros los antecedentes y, también, conversándolos con Manuel, que está en esta situación de tránsito hoy en la Brigada de Homicidios”.

“No es una carpeta particularmente fácil. Hay extracción de teléfonos, que son muchos, muchos, muchos documentos. Por supuesto que sería más razonable tener más tiempo (…) Respecto a los delitos que se le imputan, Manuel Monsalve es inocente”, agregó.

Exsubsecretario Monsalve arriesga prisión preventiva

Por otra parte, tanto el Ministerio Público como la parte querellante en representación de la víctima solicitarán la prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos, pero, además, según dijo el propio fiscal Xavier Armendáriz durante la audiencia del día viernes, debe considerarse que al momento de los hechos Monsalve era una alta autoridad pública, subsecretario del Interior, incluso estaba cumpliendo el rol de ministro del Interior (s), y al ser la víctima una funcionaria de la misma cartera, se provoca una estructura jerárquica desigual.

Por el contrario, la defensa de la exautoridad buscará alcanzar la medida cautelar de arresto domiciliario. Así lo comentó la abogada María Inés Horvitz, quien, además, ironizó con la situación de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

“Como la Cathy Barriga, me gustaría mucho, a ver si él también tiene la oportunidad de ganarse unas ‘lucas’, porque está arruinado”, dijo.

Asimismo, argumentó que “queremos que él tenga seguridad personal, porque, como exsubsecretario y persona de alto conocimiento público, tememos por su seguridad personal”.

La declaración del Presidente Boric

Durante el primer día de formalización, sólo una parte de la audiencia fue pública, por lo que gran parte de los antecedentes y pruebas con los que cuenta Fiscalía, para corroborar los delitos que se le imputan al exsubsecretario Monsalve, aún no son un misterio.

Sin embargo, se conoce que la carpeta contiene una decena de declaraciones, los videos de más de 170 cámaras de seguridad del centro de Santiago, el contenido de los celulares pesquisados, entre ellos los del propio Monsalve, entre otros elementos.

En esa línea, una de las declaraciones que es parte de la carpeta es la del Presidente Gabriel Boric, quien el pasado 29 de octubre, acompañado por el abogado Jonatan Valenzuela, declaró de forma voluntaria ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, al interior de La Moneda.

En ese sentido, la mayor parte del contenido de su declaración coincide con los dichos públicos del jefe de Estado respecto del caso. Según consignó The Clinic, que tuvo acceso al relato, Monsalve le dijo al mandatario “que estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar” y que “cuando despertó en el hotel con la denunciante, ambos coincidían en que no se acordaban de nada (…) Me señaló que estaban ambos en la misma cama, pero no me dijo en qué circunstancias”.

También, según la declaración del Presidente Boric, se instruyó un sumario administrativo contra Monsalve antes de que se hiciera pública su salida del cargo, “pues era necesario que fuera anterior a su renuncia, para que lo abarque tal investigación. A su consulta, por mi jefe de gabinete, Carlos Durán, supe que así debía hacerse, lo que se hizo”.