La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), se refirió a la posibilidad de que la oposición tome el debate de la Ley de Presupuesto 2025 como un tema electoral.

En esa línea, la parlamentaria calificó como “peligroso” los lineamientos que se le puedan dar a la discusión que implica una reducción de 600 millones de dólares en el gasto del próximo año.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la diputada del PC partió indicando que se van a excluir de esta reducción los servicios de “Salud, las policías, Gendarmería de Chile, todo el sistema escolar y el sistema de concesiones y subsidios de vivienda”.

“Al menos sabemos que están excluidos de la rebaja. O sea, si se van a recortar partidas, son otras partidas que no tienen que ver con estas materias en particular, lo cual, por un lado, es tranquilizador, porque sabemos que en esos puntos están las principales urgencias de los ciudadanos, de las chilenas y chilenos, y que, en el fondo, es lo que importa en el momento de discutir un Presupuesto”, comentó.

Siguiendo con la conversación, la parlamentaria manifestó que es “complicado y peligroso” que la oposición aseguré que el Gobierno tiene la discusión del Presupuesto 2025 como estrategia electoral.

“Esto tiene impacto directo en la vida de las personas. Acá no estamos hablando solo de un debate técnico ni de una disputa política. A mí me parece bien complicado y peligroso, porque yo he visto de parte de la oposición una discusión que pone en el centro una supuesta estrategia electoral del Gobierno en el Presupuesto nacional”, añadió.

Complementando que “poner el debate en este plano es perder de vista el objetivo fundamental de esta discusión“.

Diputada Cariola sobre debate por Ley de Presupuesto 2025

Por último, la presidenta de la Cámara Baja enfatizó en que el deber de los parlamentarios solo es contribuir en la discusión del Presupuesto en el marco de un sistema donde el Presidente es quien fija los montos.

“Nosotros aprobamos o rechazamos, no tenemos mucho margen tampoco. El tema es que en ese margen, ¿por qué poner el foco en algo tan especulativo, que, además, no tiene ningún sentido para los chilenos, cuando lo que los propios chilenos nos dicen ‘necesitamos más recursos para salud’, ‘necesitamos más recursos para seguridad’?”, planteó la diputada.

“Necesitamos mejorar las condiciones sociales para los chilenos que tienen problemas económicos hoy día, entonces este es el momento, y yo creo que este es el momento también de mostrar quienes están disponibles para eso”, cerró.